Тефтели – рецепт приготовления блюда, знакомого с детства

Тефтели с подливкой – это универсальное блюдо, которое любят взрослые и дети, ведь его можно приготовить из любого вида мяса и с разными соусами.

Данное блюдо представлено во многих кухнях мира и подается с гарнирами, салатами или как самостоятельное угощение. Рассмотрим несколько популярных вариантов приготовления: тефтели в томатном и сметанном соусе.

Тефтели в томатном соусе:

Ингредиенты:

Для фарша:

фарш из свинины/ассорти – 500 г

одна средняя морковь

один лук репчатый

рис – 60 г

два яйца куриных

Для соуса:

томатная паста – 2 ст. л.

вода – 500 мл

сметана – 2 ст. л.

масло (для обжарки)

соль и специи по вкусу

Как приготовить тефтели с рисом в томатном соусе.

Заранее приготовьте рис. Для приготовления крупы промойте ее и затем залейте горячей водой в соотношении 1:2. Посолите по вкусу и доведите до кипения. Проваривайте рис в течение 20-25 минут до готовности. Затем откинуть рис на дуршлаг, чтобы получилась лишняя жидкость. Очистить и промыть лук и морковь. Затем натереть морковь, а лук порезать маленькими кубиками. Разогреть сковороду и налить растительное масло. Жарить подготовленные овощи в течение 3-5 минут, иногда помешивая. Оставить зажарку, чтобы остыла. Соединить в миске фарш, отварной рис, яйца, приготовленную зажарку, добавить соль и специи. Тщательно перемешайте до образования однородной консистенции. Мокрыми руками формируем тефтели (размер может отличаться в зависимости от Ваших предпочтений). Далее снова разогреваем сковороду и наливаем масло. Обжаривать тефтели на среднем огне около 3 минут с каждой стороны до золотистой корочки. Переложите тефтели в кастрюлю, чтобы было удобно тушить. Сделайте соус. В миске смешайте пасту и сметану, а затем добавить к ним 0,5 литра кипятка. Посолить и поперчить. Хорошо размешать и залить тефтели. Поставить тефтели с рисом в соусе на огонь. Когда закипит соус, сделать минимальный огонь и прикрыть крышкой. Тушить около 40 минут.

Фото: из общедоступных источников

Тефтели в сметанном соусе (можно делать в духовке)

Ингредиенты:

Для фарша возьмите все необходимое из предыдущего рецепта.

для соуса:

масло сливочное – 50 г

сметана – 200 г

вода или бульон – 150 г

мука – 2 ст. л.

соль и специи по вкусу

Тефтели с подливкой из сметаны, пошаговый рецепт:

Готовим фарш как в предыдущем рецепте (этапы 1-4). Осторожно выкладываем фаршевые шарики в противень запекания, предварительно смазанного сливочным маслом. Ставим запекать в разогретую духовку до 180 градусов в течение 15-20 минут. Приготовьте соус. В растопленное сковороде сливочное масло добавьте муку, тщательно перемешивайте до золотистого цвета. Затем постепенно вливайте бульон или кипяченую воду и сметану, готовьте на среднем огне. Добавьте соль и специи. Как только соус закипит, снимаем его с огня и поливаем им фаршевые шарики. Готовим в духовке еще около 20 минут. Перед подачей можно украсить тефтели базиликом, зеленым луком или свежей петрушкой.

Фото: из общедоступных источников

Приятного аппетита!