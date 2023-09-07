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Тефтели – рецепт приготовления блюда, знакомого с детства

7 сентября, 2023 четверг
16:42

Как приготовить тефтели в духовке или тушеные на сковороде, с томатным или сливочным соусом, чтобы они были сочные и нежные – самые вкусные рецепты

Тефтели с подливкой – это универсальное блюдо, которое любят взрослые и дети, ведь его можно приготовить из любого вида мяса и с разными соусами.

Данное блюдо представлено во многих кухнях мира и подается с гарнирами, салатами или как самостоятельное угощение. Рассмотрим несколько популярных вариантов приготовления: тефтели в томатном и сметанном соусе.

Тефтели в томатном соусе:

Ингредиенты:

Для фарша:

  • фарш из свинины/ассорти – 500 г
  • одна средняя морковь
  • один лук репчатый
  • рис – 60 г
  • два яйца куриных

Для соуса:

  • томатная паста – 2 ст. л.
  • вода – 500 мл
  • сметана – 2 ст. л.
  • масло (для обжарки)
  • соль и специи по вкусу

Как приготовить тефтели с рисом в томатном соусе.

  1. Заранее приготовьте рис. Для приготовления крупы промойте ее и затем залейте горячей водой в соотношении 1:2. Посолите по вкусу и доведите до кипения. Проваривайте рис в течение 20-25 минут до готовности. Затем откинуть рис на дуршлаг, чтобы получилась лишняя жидкость.
  2. Очистить и промыть лук и морковь. Затем натереть морковь, а лук порезать маленькими кубиками.
  3. Разогреть сковороду и налить растительное масло. Жарить подготовленные овощи в течение 3-5 минут, иногда помешивая. Оставить зажарку, чтобы остыла.
  4. Соединить в миске фарш, отварной рис, яйца, приготовленную зажарку, добавить соль и специи. Тщательно перемешайте до образования однородной консистенции. Мокрыми руками формируем тефтели (размер может отличаться в зависимости от Ваших предпочтений).
  5. Далее снова разогреваем сковороду и наливаем масло. Обжаривать тефтели на среднем огне около 3 минут с каждой стороны до золотистой корочки. Переложите тефтели в кастрюлю, чтобы было удобно тушить.
  6. Сделайте соус. В миске смешайте пасту и сметану, а затем добавить к ним 0,5 литра кипятка. Посолить и поперчить. Хорошо размешать и залить тефтели.
  7. Поставить тефтели с рисом в соусе на огонь. Когда закипит соус, сделать минимальный огонь и прикрыть крышкой. Тушить около 40 минут.

Фото: из общедоступных источников

Тефтели в сметанном соусе (можно делать в духовке)

Ингредиенты:

  • Для фарша возьмите все необходимое из предыдущего рецепта.
  • для соуса:
  • масло сливочное – 50 г
  • сметана – 200 г
  • вода или бульон – 150 г
  • мука – 2 ст. л.
  • соль и специи по вкусу

Тефтели с подливкой из сметаны, пошаговый рецепт:

  1. Готовим фарш как в предыдущем рецепте (этапы 1-4).

  2. Осторожно выкладываем фаршевые шарики в противень запекания, предварительно смазанного сливочным маслом. Ставим запекать в разогретую духовку до 180 градусов в течение 15-20 минут.

  3. Приготовьте соус. В растопленное сковороде сливочное масло добавьте муку, тщательно перемешивайте до золотистого цвета. Затем постепенно вливайте бульон или кипяченую воду и сметану, готовьте на среднем огне. Добавьте соль и специи. Как только соус закипит, снимаем его с огня и поливаем им фаршевые шарики. Готовим в духовке еще около 20 минут.

  4. Перед подачей можно украсить тефтели базиликом, зеленым луком или свежей петрушкой.

Фото: из общедоступных источников

Приятного аппетита!

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