Тефтели – рецепт приготовления блюда, знакомого с детства
Как приготовить тефтели в духовке или тушеные на сковороде, с томатным или сливочным соусом, чтобы они были сочные и нежные – самые вкусные рецепты
Тефтели с подливкой – это универсальное блюдо, которое любят взрослые и дети, ведь его можно приготовить из любого вида мяса и с разными соусами.
Данное блюдо представлено во многих кухнях мира и подается с гарнирами, салатами или как самостоятельное угощение. Рассмотрим несколько популярных вариантов приготовления: тефтели в томатном и сметанном соусе.
Тефтели в томатном соусе:
Ингредиенты:
Для фарша:
- фарш из свинины/ассорти – 500 г
- одна средняя морковь
- один лук репчатый
- рис – 60 г
- два яйца куриных
Для соуса:
- томатная паста – 2 ст. л.
- вода – 500 мл
- сметана – 2 ст. л.
- масло (для обжарки)
- соль и специи по вкусу
Как приготовить тефтели с рисом в томатном соусе.
- Заранее приготовьте рис. Для приготовления крупы промойте ее и затем залейте горячей водой в соотношении 1:2. Посолите по вкусу и доведите до кипения. Проваривайте рис в течение 20-25 минут до готовности. Затем откинуть рис на дуршлаг, чтобы получилась лишняя жидкость.
- Очистить и промыть лук и морковь. Затем натереть морковь, а лук порезать маленькими кубиками.
- Разогреть сковороду и налить растительное масло. Жарить подготовленные овощи в течение 3-5 минут, иногда помешивая. Оставить зажарку, чтобы остыла.
- Соединить в миске фарш, отварной рис, яйца, приготовленную зажарку, добавить соль и специи. Тщательно перемешайте до образования однородной консистенции. Мокрыми руками формируем тефтели (размер может отличаться в зависимости от Ваших предпочтений).
- Далее снова разогреваем сковороду и наливаем масло. Обжаривать тефтели на среднем огне около 3 минут с каждой стороны до золотистой корочки. Переложите тефтели в кастрюлю, чтобы было удобно тушить.
- Сделайте соус. В миске смешайте пасту и сметану, а затем добавить к ним 0,5 литра кипятка. Посолить и поперчить. Хорошо размешать и залить тефтели.
- Поставить тефтели с рисом в соусе на огонь. Когда закипит соус, сделать минимальный огонь и прикрыть крышкой. Тушить около 40 минут.
Фото: из общедоступных источников
Тефтели в сметанном соусе (можно делать в духовке)
Ингредиенты:
- Для фарша возьмите все необходимое из предыдущего рецепта.
- для соуса:
- масло сливочное – 50 г
- сметана – 200 г
- вода или бульон – 150 г
- мука – 2 ст. л.
- соль и специи по вкусу
Тефтели с подливкой из сметаны, пошаговый рецепт:
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Готовим фарш как в предыдущем рецепте (этапы 1-4).
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Осторожно выкладываем фаршевые шарики в противень запекания, предварительно смазанного сливочным маслом. Ставим запекать в разогретую духовку до 180 градусов в течение 15-20 минут.
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Приготовьте соус. В растопленное сковороде сливочное масло добавьте муку, тщательно перемешивайте до золотистого цвета. Затем постепенно вливайте бульон или кипяченую воду и сметану, готовьте на среднем огне. Добавьте соль и специи. Как только соус закипит, снимаем его с огня и поливаем им фаршевые шарики. Готовим в духовке еще около 20 минут.
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Перед подачей можно украсить тефтели базиликом, зеленым луком или свежей петрушкой.
Фото: из общедоступных источников
Приятного аппетита!
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