Тебя туда за сало взяли?, - на футболиста сборной Украины на Евро-2020 набросились среди матча УПЛ

Об этом сообщает "Трибуна".



В матче "Шахтер" - "Днепр-1" один из игроков днепрян поиздевался над Судаковым, который вышел на поле со скамейки запасных.



"Со сборной для меня это загадка, потому что я мало играл в клубе. Многие возмущались, почему меня вызвали, за какие заслуги. Один момент был очень неприятен. Мы играли с "Днепром-1". Я выходил на замену и один их футболист ко мне поворачивается и говорит: "А тебя что, в сборную за сало взяли?". Вот это мне тогда было неприятно. Я об этом чуть задумался впервые. А когда попал в сборную и начал тренироваться - перестал думать. До последнего не верил, что поеду на Евро-2020, - рассказал Судаков.



18-летний Георгий Судаков дебютировал за сборную Украины в этом году. Андрей Шевченко включил его в заявку на Евро-2020, но полузащитник так и не вышел на поле.

3 июня защитник "Динамо" Илья Забарный и полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков попали в топ-5 самых молодых игроков Евро-2020.