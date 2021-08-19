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Тебя туда за сало взяли?, - на футболиста сборной Украины на Евро-2020 набросились среди матча УПЛ

19 августа, 2021 четверг
20:18
Спорт Георгий Судаков

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков рассказал, как прямо на футбольном поле его раскритиковали за выступление в сборной Украины на Евро-2020

Об этом сообщает "Трибуна".

В матче "Шахтер" - "Днепр-1" один из игроков днепрян поиздевался над Судаковым, который вышел на поле со скамейки запасных.

"Со сборной для меня это загадка, потому что я мало играл в клубе. Многие возмущались, почему меня вызвали, за какие заслуги. Один момент был очень неприятен. Мы играли с "Днепром-1". Я выходил на замену и один их футболист ко мне поворачивается и говорит: "А тебя что, в сборную за сало взяли?". Вот это мне тогда было неприятно. Я об этом чуть задумался впервые. А когда попал в сборную и начал тренироваться - перестал думать. До последнего не верил, что поеду на Евро-2020, - рассказал Судаков.

18-летний Георгий Судаков дебютировал за сборную Украины в этом году. Андрей Шевченко включил его в заявку на Евро-2020, но полузащитник так и не вышел на поле.

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Дніпро-1
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