Тебя туда за сало взяли?, - на футболиста сборной Украины на Евро-2020 набросились среди матча УПЛ
Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков рассказал, как прямо на футбольном поле его раскритиковали за выступление в сборной Украины на Евро-2020
Об этом сообщает "Трибуна".
В матче "Шахтер" - "Днепр-1" один из игроков днепрян поиздевался над Судаковым, который вышел на поле со скамейки запасных.
"Со сборной для меня это загадка, потому что я мало играл в клубе. Многие возмущались, почему меня вызвали, за какие заслуги. Один момент был очень неприятен. Мы играли с "Днепром-1". Я выходил на замену и один их футболист ко мне поворачивается и говорит: "А тебя что, в сборную за сало взяли?". Вот это мне тогда было неприятно. Я об этом чуть задумался впервые. А когда попал в сборную и начал тренироваться - перестал думать. До последнего не верил, что поеду на Евро-2020, - рассказал Судаков.
18-летний Георгий Судаков дебютировал за сборную Украины в этом году. Андрей Шевченко включил его в заявку на Евро-2020, но полузащитник так и не вышел на поле.
- 3 июня защитник "Динамо" Илья Забарный и полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков попали в топ-5 самых молодых игроков Евро-2020.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.58
Покупка 26.58Продажа 26.81
-
EUR
Покупка 30.99Продажа 31.36
- Актуальное
- Важное