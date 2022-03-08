Театралы в тылу. Артисты Франковского драмтеатра организовали пункт помощи в театре и выступили в убежище

Об этом сообщают на Facebook на странице Франковского драмтеатра.



В театре собирают медикаменты, еду, одежду, матрасы и деньги. Помощь они грузят и присылают военным или людям, которые оказались в затруднении.



В социальных сетях публикуют отчет о проделанной работе.







В театре был открыт кабинет эмоциональной помощи. Психологическую поддержку оказывают двое психологов. В театре отметили, что не работают с психически больными людьми, а оказывают помощь здоровым людям, оказавшимся в сложном эмоциональном состоянии. Также перечислили симптомы, наличие которых свидетельствует, что следует обратиться за помощью.



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Артисты называют театр "крыивкой для людей искусства, чтобы поддерживать наших защитников, сохранить культурное наследие и закалять нашу несгибаемость". Также успевают записывать и монтировать видео.Кроме волонтерства актеры исполняют свои профессиональные обязанности. Минкультуры Украины в своем Facebook опубликовало видео постановки "Энеида". Перфоменс происходит в бомбоубежище.