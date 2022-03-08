Театралы в тылу. Артисты Франковского драмтеатра организовали пункт помощи в театре и выступили в убежище
Пункт приема гуманитарной помощи и кабинет эмоциональной помощи был организован во Франковском драматическом театре
Об этом сообщают на Facebook на странице Франковского драмтеатра.
В театре собирают медикаменты, еду, одежду, матрасы и деньги. Помощь они грузят и присылают военным или людям, которые оказались в затруднении.
В социальных сетях публикуют отчет о проделанной работе.
В театре был открыт кабинет эмоциональной помощи. Психологическую поддержку оказывают двое психологов. В театре отметили, что не работают с психически больными людьми, а оказывают помощь здоровым людям, оказавшимся в сложном эмоциональном состоянии. Также перечислили симптомы, наличие которых свидетельствует, что следует обратиться за помощью.
"Обращайтесь к нашим специалистам по телефонам:
+38 093 900 58 20 – Сергей, дипломированный психолог. Более 700 часов индивидуальной работы с клиентами. Более 5000 часов работы в тренинговом формате.
+380 93 606 69 21 – Всеволод. Психотерапевт в обучении. Более 200 часов работы с клиентами. Более 2000 часов работы в тренинговом формате", - сообщают в театре.
Артисты называют театр "крыивкой для людей искусства, чтобы поддерживать наших защитников, сохранить культурное наследие и закалять нашу несгибаемость". Также успевают записывать и монтировать видео.
Кроме волонтерства актеры исполняют свои профессиональные обязанности. Минкультуры Украины в своем Facebook опубликовало видео постановки "Энеида". Перфоменс происходит в бомбоубежище.
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