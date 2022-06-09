Театр Ла Скала возвращает на сцену российскую певицу Нетребко и планирует открыть сезон оперой "Борис Годунов"

Об этом сообщили в Classic FM.

27 мая "Ла Скала" вернула российское оперное сопрано в программу. Эта программа включала произведения Римского-Корсакова, Рахманинова и Чайковского. Тогда же на сцену, чуть больше чем через три месяца после начала вторжения в Украину, вышла и Анна Нетребко.



Анна Нетребко, которая была доверенным лицом Владимира Путина на выборах, после того, как в течение нескольких месяцев большие мировые оперные театры отменили с ней сотрудничество, заявляла, что принуждать людей творчества или любых общественных деятелей публично выражать свои политические мнения и осуждать свою родину - это неправильно.



Генеральный менеджер "Ла Скала" Доминик Мейер защищал Нетребко после недавнего выступления российской певицы в оперном театре, отметив, что ее выступление должно стать знаком для других театров открыть свои двери для нее.



Кроме того, Миланский оперный театр также объявил, что новый сезон планируют начать с российской оперы "Борис Годунов" 7 декабря 2022 года.

Напомним, Италия увеличила импорт российской нефти, несмотря на эмбарго. Страна договорилась со своими партнерами из ЕС сократить импорт российской нефти до 2023 года, и премьер-министр Марио Драги назвал этот шаг "полным успехом". Но Рим также должен решить судьбу нефтеперерабатывающего завода на Сицилии, принадлежащего российскому "Лукойлу".

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