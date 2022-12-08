Об этом сообщает издание APA.

Отмечается, что итальянский театр оперы и балета La Scala открыл сезон российской оперой "Борис Годунов" Модеста Мусоргского. на фоне украинских протестов против того, что это культурное событие является пропагандистской победой Кремля во время российского вторжения в Украину.

Известно, что возле театра собралась группа из 30 украинцев, чтобы протестовать против освещения русской культуры. Они подчеркнули, что это культурное событие является пропагандистской победой Кремля во время российского вторжения в Украину и прямо сейчас президент РФ Путин ведет войну, основанную на отрицании уникальной украинской культуры.

"Это манифестация против российской пропаганды, использующей собственную культуру для продвижения на Западе антидемократического ультранационалистического нарратива "русского мира"", - заявили организаторы акции.

Активистов держали на главной площади, вдали от любого взаимодействия с политиками, прибывшими в театр. Среди них были президент Италии Серджо Маттарелла, премьер Италии Джорджа Мэлони и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Отвечая на тезисы украинцев, президент Еврокомиссии похвалила их как "фантастических, храбрых и мужественных людей", но сказала, что русскую культуру не следует отождествлять с Путиным.

"Мы не должны позволить Путину уничтожить все это", - сказала фон дер Ляен, подразумевая российских писателей и композиторов, в том числе Модеста Петровича Мусоргского, автора "Бориса Годунова".

Мэлони заверила, что Италия поддерживает Украину в ее защите от российской агрессии, также пыталась провести границу между культурой и политикой.

"Мы не имеем ничего против русского народа, русской истории, русской культуры. У нас есть что-то против тех, кто сделал политический выбор ворваться в суверенную страну".

О намерении поставить на сцене La Scala оперу Борис Годунов стало известно еще 9 июня. Тогда же театр вернул на сцену русскую певицу Нетребко. Анна Нетребко, которая была доверенным лицом Владимира Путина на выборах, после того, как в течение нескольких месяцев большие мировые оперные театры отменили с ней сотрудничество, заявляла, что заставлять художников или каких-либо общественных деятелей публично выражать свои политические мнения и осуждать свою родину - это неправильно.

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