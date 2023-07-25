Корпоративный театр FerroTale состоит из работников Полтавского ГОКа, Еристовского ГОКа и Билановского ГОКа.

Театральная поставка "За двумя зайцами" по пьесе Михаила Старицкого состоялась при поддержке Полтавского академического областного украинского музыкально-драматического театра имени Николая Гоголя и была посвящена Дню работников металлургической и горнодобывающей промышленности.

"С февраля текущего года тесно сотрудничали с Полтавским академическим областным украинским музыкально-драматическим театром имени Николая Гоголя. Трижды в неделю встречались для репетиций, кроме того, шили костюмы, огромной когортой неравнодушных работников разных структурных подразделений компании изготавливали декорации и театральную бутафорию”, – говорит автор проекта Елена Цебинога.

Зрители, купившие билеты на представления, автоматически присоединились к поддержке одного из батальонов Вооруженных Сил Украины. Несколько десятков бесплатных билетов Благотворительный фонд «Полтавского горно-обогатительного комбината» предоставил для представителей социально чувствительных слоев громады: взрослых и детей с инвалидностью, их родителей и пожилых людей.

В планах FerroTale также представить свое творчество в одном из столичных театров.