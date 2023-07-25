Театр компании Ferrexpo собирает деньги на ВСУ и планирует привезти спектакль в Киев
На двух показах спектакля "За двумя зайцами" в Горишних Плавнях любительский театральный коллектив компании Ferrexpo собрал более 250 тысяч гривен на нужды Вооруженных Сил Украины
Корпоративный театр FerroTale состоит из работников Полтавского ГОКа, Еристовского ГОКа и Билановского ГОКа.
Театральная поставка "За двумя зайцами" по пьесе Михаила Старицкого состоялась при поддержке Полтавского академического областного украинского музыкально-драматического театра имени Николая Гоголя и была посвящена Дню работников металлургической и горнодобывающей промышленности.
"С февраля текущего года тесно сотрудничали с Полтавским академическим областным украинским музыкально-драматическим театром имени Николая Гоголя. Трижды в неделю встречались для репетиций, кроме того, шили костюмы, огромной когортой неравнодушных работников разных структурных подразделений компании изготавливали декорации и театральную бутафорию”, – говорит автор проекта Елена Цебинога.
Зрители, купившие билеты на представления, автоматически присоединились к поддержке одного из батальонов Вооруженных Сил Украины. Несколько десятков бесплатных билетов Благотворительный фонд «Полтавского горно-обогатительного комбината» предоставил для представителей социально чувствительных слоев громады: взрослых и детей с инвалидностью, их родителей и пожилых людей.
В планах FerroTale также представить свое творчество в одном из столичных театров.
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