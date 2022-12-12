Вчера был в театре им. Леси Украинки в Киеве. Спектакль по пьесе ирландского драматурга Брайана Фрила "Переводы". История о колонизации Ирландии Британией, о важности речи для сохранения нации, о традициях, любви и коллаборационизме. Прекрасные молодые актеры. Одного из героев играет Захар Кермощук с близкой моему сердцу Криворивни.

Театр российской драмы им. Леси Украинки, например, сразу выбросил русскую драму из названия, стал Национальным академическим театром и полностью начал ставить спектакли на украинском. Стало ли меньше зрителей? Нет

Я вспомнил, как критиковали нас за то, что во время принятия Закона о языке мы инициировали пункт о переводе текста представлений на украинский. Это можно делать через наушники или табло на сцене. Сейчас это выглядит странно.

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Что же произошло после 24 февраля? Театр российской драмы им. Леси Украинки, например, сразу выбросил русскую драму из названия, стал Национальным академическим театром и полностью начал ставить спектакли на украинском.

Стало ли меньше зрителей? Нет. Залы переполнены, театр даже превысил доказательные показатели посещаемости!

Из большого коллектива только 9 человек решили уволиться. Но настоящая ли причина в изменении языка спектаклей, или люди решили просто уехать во время войны, точно неизвестно.

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В пьесе "Переводы" все построено на тонкой актерской передаче характеров всех персонажей. И каждый из молодых актеров театра любую роль играет как главную. О том, что не нужно переводить, нужно беречь свою страну для сохранения своего языка и сохранения себя.

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Об авторе. Николай Княжицкий, народный депутат Украины, журналист.

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