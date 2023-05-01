Об этом говорится в официальном заявлении .

"Более четырех месяцев назад мы дали согласие на участие в Театральной олимпиаде спектаклей "Карьера Артуро Уи" и "Калигула" только после того, как получили заверения от организаторов об отсутствии в программе представителей страны-агрессора России", - рассказывают в театре.

Сообщается, что в письме к организаторам от 19 января театр Франко в очередной раз подчеркнул свою позицию, а также подчеркнул, что призывы к "диалогу без политики" и "восстановлению разрушенных мостов" с российскими художниками - абсолютно неприемлемы.

"Но несмотря на высказанные в ответ полное понимание и солидарность с Украиной, недавно программа Олимпиады была дополнена спектаклем "REX" в постановке художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина. Также в рамках Олимпиады состоялся показ его кинофильма "Петрополис" с Антоном Шагиным в главной роли – российским актером, активно поддерживающим войну против Украины", - возмущаются театральные деятели.

В результате Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко отменяет свое участие в Х Театральной олимпиаде в Будапеште.

"Наш театр искренне стремился присоединиться к большому мировому театральному событию и провел большую работу по подготовке показа украинских спектаклей в Будапеште, но мы не можем согласиться с сомнительным соседством в программе. Театр Франко понимает важность презентации украинской культуры за границей и постоянно работает над развитием международного сотрудничества с коллегами по всему миру", - добавляют в заявлении.

Театр Франко одновременно придерживается непоколебимой позиции по поводу невозможности участия в международных мероприятиях, на которые приглашают представителей страны-спонсора терроризма и лиц, оправдывающих войну России.

В настоящее время театр готовится к участию в нескольких международных фестивалях в Европе.