Театр, бассейн, позолота, стриптиз: расследователи Навального обнародовали фото "дворца Путина"

Об этом свидетельствуют их сообщения в Twitter.



Фотографии обнародовали в годовщину выхода видео о так называемом дворце Владимира Путина под Геленджиком.



В фильме интерьеры дома были изображены в виде 3D-визуализаций, что вызвало у комментаторов сомнения в реальности изображений.



"Сегодня мы расставим все точки над i. Развеем какие-либо сомнения относительно того, существует дворец или нет. Как он выглядит - изнутри, снаружи. Что там есть и что там было. Мы покажем вам сотни настоящих фотографий", - написала член команды Алексея Навального Мария Певчих.



По словам расследователей, от визуализаций интерьеры отличаются деталями: на самом деле в них больше позолоты, украшений, в частности стилизованных российских гербов. Кроме того, команда Навального выложила в сеть фото комнаты с шестом, назвав ее "частным стрипклубом".



Расследователи заявили, что фотографии им "прислали со строительства", однако не объясняют, что доказывает их подлинность.



Фото могут быть сделаны годами раньше, ведь до выхода фильма о "дворце" в январе 2021 года интерьеры были демонтированы.

Напомним, в январе 2021 года Фонд Навального опубликовал расследование о "дворце Путина" .

Фильм-расследование набрал более 25 млн просмотров за сутки.

Спикер Путина Дмитрий Песков назвал расследование "качественной клюквой" и заявил, что президент РФ не пользуется "дворцом" и "не имеет к этому никакого отношения".

Сам Путин заявил, что изложенные в фильме факты - это "компиляция" и попытка "промыть мозги".

23 января 2021 года в десятках городов России прошли многотысячные акции сторонников Навального. Протесты разогнали и задержали более 3 тысяч человек.

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