Об этом сообщили в Corriere della Sera .

Танцовщик Сергей Полунин должен был участвовать в 2 постановках балета "Распутин - танцевальная драма", запланированных к показу на 28 и 29 января 2023 года. Руководство театра Арчимбольди в Милане объявило об их отмене: "речь идет не о решении культурной сферы, а о политической и моральной ответственности".

Отмечается, что показ постановок переносили пять раз, ведь сначала премьеру балета планировали на 2019 год. Затем танцевальную драму переносили из-за пандемии и травмы артиста.

"Отмена спектакля стала необходимой по согласованию с труппой в связи с острым социальным и онлайновым протестом против выступления артиста", - проинформировали в Арчимбольде.

Сергей Полунин родился в Херсоне в 1989 году, в возрасте 13 лет переехал в Лондон на обучение в Школе Королевского балета.

С 2012 Полунин выступал в театрах России и открыто поддерживал Владимира Путина.

В 2018 году он решил получить гражданство РФ, а с 2019 года Сергей Полунин занимает должность директора Театра оперы и балета в оккупированном Севастополе.

Напомним, в конце августа группа "Жадан и Собаки" отправилась в благотворительный тур по Европе, собственно, 2 сентября должно было состояться выступление в Милане, однако его отменили, потому что в Италии "незаконно делать концерты и собирать деньги на войну".

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