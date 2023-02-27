Если нам удается жить относительно нормальной мирной жизнью, просто помните: единственная причина нашей относительно нормальной жизни – жизнь и смерть людей, живущих на войне, большую часть своего времени. У которых сейчас нет другой жизни, кроме войны.

Надо помнить об этом сейчас.

И особенно помнить после.

Я знаю, что не все будут.

Кое-кто уже забыл.

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И нет. После войны не ветераны будут решать проблемы гражданского строя страны. Преимущественно не ветераны.

После войны помощь и поддержка тем, кто вернется с войны, потребуется уже от тех, кто на ней не был. И не только от врачей всех специализаций

После войны помощь и поддержка тем, кто вернется с войны, потребуется уже от тех, кто на ней не был. И не только от врачей всех специализаций.

Помощь с социализацией.

Помощь с возвращением в нормальность.

Чувство благодарности.

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Нет, донатов сейчас для этого недостаточно.

Придется много поработать над собой.

Чтобы быть благодарным.

У меня чувство, что с этим пока есть проблемы.

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Об авторе. Юрий Богданов, публицист, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики

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