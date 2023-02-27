Те, у кого нет другой жизни, кроме войны
Надо помнить о них сейчас. И особенно — помнить после
Если нам удается жить относительно нормальной мирной жизнью, просто помните: единственная причина нашей относительно нормальной жизни – жизнь и смерть людей, живущих на войне, большую часть своего времени. У которых сейчас нет другой жизни, кроме войны.
Надо помнить об этом сейчас.
И особенно помнить после.
Я знаю, что не все будут.
Кое-кто уже забыл.
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И нет. После войны не ветераны будут решать проблемы гражданского строя страны. Преимущественно не ветераны.
После войны помощь и поддержка тем, кто вернется с войны, потребуется уже от тех, кто на ней не был. И не только от врачей всех специализаций
После войны помощь и поддержка тем, кто вернется с войны, потребуется уже от тех, кто на ней не был. И не только от врачей всех специализаций.
Помощь с социализацией.
Помощь с возвращением в нормальность.
Чувство благодарности.
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Нет, донатов сейчас для этого недостаточно.
Придется много поработать над собой.
Чтобы быть благодарным.
У меня чувство, что с этим пока есть проблемы.
Об авторе. Юрий Богданов, публицист, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики
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