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Те, кто приехал жить на украденную землю, должны быть выдворены: Чубаров о россиянах и коллаборантах в Крыму

25 августа, 2023 пятница
23:42
Война с Россией Рефат Чубаров

Рефат Чубаров, глава Меджлиса крымскотатарского народа, отметил, что люди, приехавшие жить в оккупированный Крым, сделали это осознанно, чтобы укрепиться на крымской земле как на российской территории

Об этом он рассказал в эфире Эспресо.

"Два дня назад, 23 августа, Верховная Рада Украины приняла очень справедливое и мощное заявление относительно Крыма. И среди указанных позиций есть пункт, в котором говорится о тех, кто незаконно переместился в период оккупации на территорию Автономной Республики Крым и города Севастополь. А именно то, что они должны быть выдворены с полуострова. Но дальше там есть такие слова, что это выдворение будет происходить на основе судебных решений, которые будут приниматься в индивидуальном порядке. И здесь мы по-разному подходим к этому вопросу", - подчеркнул глава крымскотатарского Меджлиса народа.

Рефат Чубаров добавил, что по этому вопросу было много дискуссий с народными депутатами Украины, когда рассматривался проект данного документа.

"У многих людей, которые сейчас живут в Крыму, и среди тех, кто был вынужден покинуть полуостров, не будет желания ждать ни одного лишнего дня, чтобы рассматривалось подобное судебное решение. Никто не будет открывать дорогу для физического насилия, но теперь мы не потерпим, чтобы те люди проживали рядом с нами. Потому что они зная, что Крым украденная земля, все равно приехали, купили или построили там жилье, чтобы укреплять нашу землю как часть русской территории. Они этот шаг сделали осознанно, поэтому должны быть немедленно выдворены из Крыма. И мы сделаем все, чтобы так и произошло", - сказал Чубаров.

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