Те, кто говорит "не сейте панику", потом становятся рабами захватчиков, - Виталий Портников

Об этом он заявил в эфире программы "Субботний политклуб" на канале Еспресо.TV.



В подтверждение собственных слов Портников привел пример Чехословакии - до и после оккупации этой страны нацистской Германией, а также британского премьера Невилла Чемберлена, поверившего в возможность "мира" с Адольфом Гитлером на фоне угрозы вооруженного вторжения нацистов в эту страну.



"Чемберлен все время говорил, что рейхсканцлер Гитлер надеется, что будет мир, что мы должны с ним все решить, и Гитлер должен подписать документ, в котором он обязуется решать все проблемы миром. И Муссолини должен это записать.



И вот они записали, и премьер-министр Чемберлен прилетел в Лондон и сказал: "Я привез вам мир". А это было неправдой.



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Если бы позиция британского правительства была бы такова, что она обвиняла бы Германию - как это сейчас делает президент Байден (в адрес России, - ред.), это правильный подход, - и если бы премьер Великобритании говорил бы тогда: "Рейхсканцлер, вы хотите уничтожить Чехословакию, вас не интересует судьба судетских немцев (что было поводом для вторжения, - ред.), вы просто используете возможность для того, чтобы вооружить свою армию и чтобы начать войну против Чехословакии, а затем и против других государств, мы видим ваши агрессивные намерения, мы перестанем вам экономически помогать, мы остановим вам снабжение", - возможно, тогда бы, я вам хочу сказать, удалось бы избежать Второй мировой войны", - пояснил Виталий Портников.



Нашлись, добавил Портников, и некоторые чехословацкие политики, "потом ставшие коллаборантами", которые говорили: "Не сейте панику! Гитлеру нужны только Судеты".



Они тоже, подчеркнул Виталий Портников, заявляли точно так же, как и теперь утверждает Зеленский, что прежде всего следует заботиться об инвесторах и экономике.



"Через год все эти люди воспитывали своих детей - те, которым разрешили, - в Протекторате Богемии и Моравии, а чехи стали рабами национал-социалистического режима", - подчеркнул Портников.

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