Тбилиси обвинило Москву в похищении грузин на оккупированных территориях
Грузия обвинила РФ в похищении шести ее граждан на оккупированных Россией территориях Сакартвело
Об этом заявил первый заместитель главы Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии Алекси Батиашвили, сообщает "Грузия Онлайн".
"Сегодня утром еще шесть наших сограждан были незаконно задержаны оккупационными силами", - отметил он, не уточнив, где именно произошло похищение.
По словам Батиашвили, похищение уже подтверждено, после чего грузинские власти привлекли горячую линию и подключили международных партнеров.
Представляя отчет СГБ за 2022 год на совместном заседании трех парламентских комитетов, он указал, что за этот период в направлении оккупированного Цхинвальского региона незаконно задержаны 44 человека, а в направлении оккупированной Абхазии – 13 человек.
"Среди них заслуживает внимания факт задержания гражданина Грузии по обвинению в так называемом шпионаже", - добавил Батиашвили.
Он добавил, что в конце 2022 года в незаконном заключении находились девять граждан Грузии.
- Напомним, 11 мая стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому визовый режим для граждан Грузии перестанет действовать с 15 мая 2023 года. Между странами также возобновят авиаперевозки. ЕС призвал Грузию не пускать российские самолеты в свою территорию.
- 15 мая Грузия разрешила первой российской авиакомпании совершать рейсы в страну. На следующий день разрешение на регулярные рейсы в Москву получила грузинская авиакомпания Georgian Airways.
- 5 июля ПА ОБСЕ призвала Россию немедленно вывести войска из оккупированных регионов Грузии.
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