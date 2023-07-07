Об этом заявил первый заместитель главы Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии Алекси Батиашвили, сообщает "Грузия Онлайн".

"Сегодня утром еще шесть наших сограждан были незаконно задержаны оккупационными силами", - отметил он, не уточнив, где именно произошло похищение.

По словам Батиашвили, похищение уже подтверждено, после чего грузинские власти привлекли горячую линию и подключили международных партнеров.

Представляя отчет СГБ за 2022 год на совместном заседании трех парламентских комитетов, он указал, что за этот период в направлении оккупированного Цхинвальского региона незаконно задержаны 44 человека, а в направлении оккупированной Абхазии – 13 человек.

"Среди них заслуживает внимания факт задержания гражданина Грузии по обвинению в так называемом шпионаже", - добавил Батиашвили.

Он добавил, что в конце 2022 года в незаконном заключении находились девять граждан Грузии.