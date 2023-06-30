Тайванцы отправляют Украине 48 "скорых", пожарных машин и джипов
Утром 30 июня в тайваньском городе Чжанхуа благотворители анонсировали масштабный гуманитарный груз для Украины
Об этом сообщает в Facebook Международное радио Тайваня.
Гуманитарный груз включает 48 автомобилей, в том числе более 20 автомобилей скорой помощи, по меньшей мере 6 пожарных машин и еще несколько десятков джипов и минибусов для нужд украинских защитников на фронте.
Инициатором проекта является тайваньский предприниматель Бай Саньжун. Именно он начал закупать подержанные автомобили и спонсировал их ремонт и переоборудование. Откликнувшись на просьбу Бай Саньжуна, к сбору также приложились государственные учреждения по всей стране, в частности, министерство здравоохранения, региональные отделения полиции и таможни.
Ожидается, что груз отправится в Украину морем уже в середине июля. Тайваньская пресвитерианская церковь, Тайваньская ассоциация по развитию общин (TACA) и другие благотворители уже начали сбор гуманитарной помощи и специализированного оборудования, которыми планируют заполнить автомобили перед отправкой.
Бай Саньжун говорит, что помогает украинцам по двум причинам: первая - увлечение нашим отважным президентом, вторая - нельзя проходить мимо страданий людей, даже если они так далеко живут.
Другая важная организация, помогавшая с организацией мероприятия, - Пресветерианская церковь Тайваня, ранее уже передавшая Украине 152 медицинских кровати и планирующая вскоре осуществить новые поставки.
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