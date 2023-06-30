Тайванцы отправляют Украине 48 "скорых", пожарных машин и джипов

Об этом сообщает в Facebook Международное радио Тайваня.

Гуманитарный груз включает 48 автомобилей, в том числе более 20 автомобилей скорой помощи, по меньшей мере 6 пожарных машин и еще несколько десятков джипов и минибусов для нужд украинских защитников на фронте.

Инициатором проекта является тайваньский предприниматель Бай Саньжун. Именно он начал закупать подержанные автомобили и спонсировал их ремонт и переоборудование. Откликнувшись на просьбу Бай Саньжуна, к сбору также приложились государственные учреждения по всей стране, в частности, министерство здравоохранения, региональные отделения полиции и таможни.

Ожидается, что груз отправится в Украину морем уже в середине июля. Тайваньская пресвитерианская церковь, Тайваньская ассоциация по развитию общин (TACA) и другие благотворители уже начали сбор гуманитарной помощи и специализированного оборудования, которыми планируют заполнить автомобили перед отправкой.

Бай Саньжун говорит, что помогает украинцам по двум причинам: первая - увлечение нашим отважным президентом, вторая - нельзя проходить мимо страданий людей, даже если они так далеко живут.

Другая важная организация, помогавшая с организацией мероприятия, - Пресветерианская церковь Тайваня, ранее уже передавшая Украине 152 медицинских кровати и планирующая вскоре осуществить новые поставки.