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Тайваньский производитель Acer поставляет компьютерное оборудование в РФ, – Reuters

9 июня, 2023 пятница
08:41
Война с Россией

Тайваньский производитель компьютеров Acer, несмотря на заявления об остановке бизнеса с Россией, поставил в страну-оккупанта компьютерное оборудование на минимум $70,4 миллиона в период с 8 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года

Об этом свидетельствуют данные таможни , с которыми ознакомился Reuters.

Издание отмечает, что хотя действия Acer не незаконны, однако они отличаются от действий его главных западных конкурентов, таких как Dell и HP, которые прекратили поставки еще в феврале и апреле прошлого года после полномасштабного вторжения Москвы в Украину.

Данные коммерческой торговли показывают, что оборудование производства Acer поставлялось в Россию как через зарегистрированную в Швейцарии дочернюю компанию Acer, так и через ряд служб доставки по заказу этой дочерней компании.

Поскольку продажи осуществлялись за пределами Тайваня, такие операции не нарушали санкции Тайбэя против России, а также не касались товаров, экспорт которых ограничен антироссийскими санкциями Швейцарии, отражающими ограничения Европейского Союза.

В то же время отмечает Reuters, 8 апреля прошлого года компания заявила: "Из-за последних событий Acer решила приостановить свой бизнес в России".

Отвечая на вопрос о продолжении экспорта в РФ через швейцарскую дочернюю компанию Acer Sales International SA, главный офис компании на Тайване отметил, что "Acer строго соблюдаем установленные международные нормы и торговые требования по экспорту в Россию".

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Также добавляется, что в ответе говорится о том, что швейцарская дочерняя компания "не поставляла никаких ноутбуков или настольных компьютеров в Россию с 8 апреля прошлого года", но она поставила "ограниченное количество дисплеев и аксессуаров на российский рынок для бытового гражданского использования соблюдением международных санкций".

Отмечается, что Acer не сообщила, почему она продолжает доставлять свои товары в РФ, несмотря на заявления о приостановке бизнеса за рубежом.

Собеседник Reuters, знакомый с деталями поставок, на условиях анонимности сообщил, что продукты Acer, включая мониторы ПК и ноутбуки, продолжали поставляться в Россию и после апреля 2022 года.

В то же время, в агентстве заметили, что им не удалось установить, откуда происходят некоторые товары Acer, которые все еще можно найти в продаже в России, и когда они прибыли в страну.

Швейцарские санкции, соответствующие ЕС, позволяли экспортировать портативные компьютеры и компьютерные компоненты в Россию до 16 декабря 2022 года. После этой даты компания Acer не осуществляла поставки запрещенных товаров в Россию из Швейцарии.

В компании сообщили Reuters, что, возможно, импортеры в России закупали продукцию Acer из третьих стран, а российское подразделение Acer ответило, что "ничего не изменилось" после заявления с апреля 2022 года.

Кроме того, по данным консалтинговой компании IDC Russia, в четвертом квартале 2021 года на Acer пришлось 18,5% всех ПК, проданных в России, а на HP и Dell – 20,8%.

Мир
Экономика
Россия
Тайвань
санкции против России
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