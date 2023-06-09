Тайваньский производитель Acer поставляет компьютерное оборудование в РФ, – Reuters
Тайваньский производитель компьютеров Acer, несмотря на заявления об остановке бизнеса с Россией, поставил в страну-оккупанта компьютерное оборудование на минимум $70,4 миллиона в период с 8 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года
Об этом свидетельствуют данные таможни , с которыми ознакомился Reuters.
Издание отмечает, что хотя действия Acer не незаконны, однако они отличаются от действий его главных западных конкурентов, таких как Dell и HP, которые прекратили поставки еще в феврале и апреле прошлого года после полномасштабного вторжения Москвы в Украину.
Данные коммерческой торговли показывают, что оборудование производства Acer поставлялось в Россию как через зарегистрированную в Швейцарии дочернюю компанию Acer, так и через ряд служб доставки по заказу этой дочерней компании.
Поскольку продажи осуществлялись за пределами Тайваня, такие операции не нарушали санкции Тайбэя против России, а также не касались товаров, экспорт которых ограничен антироссийскими санкциями Швейцарии, отражающими ограничения Европейского Союза.
В то же время отмечает Reuters, 8 апреля прошлого года компания заявила: "Из-за последних событий Acer решила приостановить свой бизнес в России".
Отвечая на вопрос о продолжении экспорта в РФ через швейцарскую дочернюю компанию Acer Sales International SA, главный офис компании на Тайване отметил, что "Acer строго соблюдаем установленные международные нормы и торговые требования по экспорту в Россию".
Читайте также: Нацсовет аннулировал лицензии пророссийских телеканалов Медведчука, Шуфрича и Мураева
Также добавляется, что в ответе говорится о том, что швейцарская дочерняя компания "не поставляла никаких ноутбуков или настольных компьютеров в Россию с 8 апреля прошлого года", но она поставила "ограниченное количество дисплеев и аксессуаров на российский рынок для бытового гражданского использования соблюдением международных санкций".
Отмечается, что Acer не сообщила, почему она продолжает доставлять свои товары в РФ, несмотря на заявления о приостановке бизнеса за рубежом.
Собеседник Reuters, знакомый с деталями поставок, на условиях анонимности сообщил, что продукты Acer, включая мониторы ПК и ноутбуки, продолжали поставляться в Россию и после апреля 2022 года.
В то же время, в агентстве заметили, что им не удалось установить, откуда происходят некоторые товары Acer, которые все еще можно найти в продаже в России, и когда они прибыли в страну.
Швейцарские санкции, соответствующие ЕС, позволяли экспортировать портативные компьютеры и компьютерные компоненты в Россию до 16 декабря 2022 года. После этой даты компания Acer не осуществляла поставки запрещенных товаров в Россию из Швейцарии.
В компании сообщили Reuters, что, возможно, импортеры в России закупали продукцию Acer из третьих стран, а российское подразделение Acer ответило, что "ничего не изменилось" после заявления с апреля 2022 года.
Кроме того, по данным консалтинговой компании IDC Russia, в четвертом квартале 2021 года на Acer пришлось 18,5% всех ПК, проданных в России, а на HP и Dell – 20,8%.
- 20 апреля Bloomberg писал, что некоторые из ключевых союзников Украины, включая США, рассматривают возможность почти полного запрета на экспорт в Россию.
- На это заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае полного запрета странами G7 экспорта товаров в Россию Москва будет принимать встречные меры .
- 9 мая сообщалось, что нидерландская технологическая компания Philips продолжает поставлять больничное оборудование в Россию, невзирая на войну с Украиной.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.81
Покупка 36.81Продажа 37.37
-
EUR
Покупка 39.63Продажа 40.43
- Актуальное
- Важное