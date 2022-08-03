Тайваньский кризис зафиксировал новую геополитическую двуполярность без России, - политолог-международник Воля
Политолог-международник Владимир Воля рассказал, что тайваньский кризис зафиксировал новую геополитическую двуполярность – США и Китай, в которой нет места Российской Федерации
Эксперт поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".
"Тайваньский кризис зафиксировал новую геополитическую двуполярность. Он пока не выглядит очевидным, но это полярность без России. Как в свое время карибский кризис зафиксировал доминирование двух мощных экономик и военных государств – Соединенных Штатов Америки и Советского Союза. Так сейчас США и Китай устанавливают новый геополитический паритет" , – отметил Воля.
Политолог подчеркнул, что сейчас мировая политика формируется вокруг отношений США и Китая.
"Китайская газета "Жэньминь жибао" после разговора Джо Байдена и Си Цзиньпина написала, что президент Китая сказал, что люди ожидают от США и Поднебесной взятия ведущей роли в поддержке мира и безопасности на планете. Вокруг отношений США и Китая сейчас формируется мировая политика", – заметил Владимир Воля.
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