Эксперт поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"Тайваньский кризис зафиксировал новую геополитическую двуполярность. Он пока не выглядит очевидным, но это полярность без России. Как в свое время карибский кризис зафиксировал доминирование двух мощных экономик и военных государств – Соединенных Штатов Америки и Советского Союза. Так сейчас США и Китай устанавливают новый геополитический паритет" , – отметил Воля.

Политолог подчеркнул, что сейчас мировая политика формируется вокруг отношений США и Китая.

"Китайская газета "Жэньминь жибао" после разговора Джо Байдена и Си Цзиньпина написала, что президент Китая сказал, что люди ожидают от США и Поднебесной взятия ведущей роли в поддержке мира и безопасности на планете. Вокруг отношений США и Китая сейчас формируется мировая политика", – заметил Владимир Воля.

2 августа стало известно, что первый заместитель председателя комитета совета федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия готова помогать Китаю , Сербии или другим странам, лишь бы они разожгли конфликт, который отвлечет мир от войны в Украине.

3 августа директор Института мировой политики Евгений Магда рассказал, что Китай не пойдет на вооруженный конфликт с США из-за мощных экономических связей и конкуренции.

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