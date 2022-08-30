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Тайваньские солдаты воюют против китайских беспилотников камнями

30 августа, 2022 вторник
00:33
Мир

Правительство Тайваня сообщило о частых полетах беспилотников Китая вблизи небольших островов, которые он контролирует

Об этом пишет Reuters.

В свою очередь, представитель МИД Китая отказался комментировать появление дронов у островов, контролируемых правительством Тайваня, назвав их "китайской территорией".

Помимо того, в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как тайваньские солдаты бросают камни в китайский дрон, пытаясь его отогнать.

В Министерстве иностранных дел Тайваня гневно отреагировали на такую позицию Пекина.

“Есть старинная китайская пословица, которая говорит, что “незваных людей называют ворами”. Независимо от того, входят ли они через дверь или выглядывают из воздуха, тайваньский народ не хочет таких воров”, – заявили в министерстве.

Министерство обороны Тайваня сообщило о дальнейшем вторжении беспилотников в понедельник вблизи крошечного островка Льва, части группы островов Киньмен, расположенных вблизи китайских городов Сямэнь и Цюаньчжоу.

  • 2 августа спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань и заверила в "непреклонной поддержке со стороны США". Китай начал военные учения вокруг острова.
  • 5 августа КНР сообщила о сворачивании сотрудничества с США из-за визита на Тайвань Нэнси Пелоси.
  • В минобороны Китая уже неделю игнорируют общение с Пентагоном на фоне обострения отношений между Пекином и Вашингтоном через Тайвань.
  • Политолог-международник Вера Константинова предположила, что обострение между Соединенными Штатами Америки и Китаем через Тайвань вполне возможно, но пока неясно, в каком виде это будет.
  • 6 августа Тайвань использовал сигнальные ракеты, чтобы отогнать беспилотники, пролетавшие над его отдаленными островами.

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