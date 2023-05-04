Об этом заявил министр обороны Тайваня Чиу Куо, пишет Reuters.

Первая поставка новых истребителей F-16V должна была быть в четвертом квартале 2023 года, но она была отложена до третьего квартала 2024-го из-за сбоев в цепочке поставок, связанных с пандемией.

Выступая перед журналистами в парламенте, Чиу сказал, что Тайвань обратился в Соединенные Штаты с просьбой "заполнить дефицит", включая поставки запасных частей для флота.

"Используется несколько каналов, и мы сводим к минимуму ущерб от этого", - заявил чиновник. Также он добавил, что Тайвань до сих пор рассчитывает получить полный заказ до 2026 года.

В 2019 году США одобрили продажу Тайваня истребителей Lockheed Martin Corp F-16 на сумму 8 миллиардов долларов. Это соглашение должно увеличить парк F-16 на острове до более чем 200 самолетов.

Тайвань переоборудовал 141 истребитель F-16A/B в тип F-16V и к тому же заказал 66 новых F-16V, имеющих новую авиацию, вооружение и радиолокационные системы, чтобы лучше противостоять китайским военно-воздушным силам.

Отметим, что с прошлого года Тайвань жаловался на задержку поставок американского оружия. Например, зенитных ракет Stinger, поскольку производители переключают поставки в Украину, которые помогают отражать агрессию со стороны РФ.