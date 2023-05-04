Тайвань заявил об отложении поставок 66 усовершенствованных F-16 из США и попытке минимизировать убытки
Поставки 66 новых истребителей F-16V из Соединенных Штатов были отложены из-за сбоев в цепи поставок. В настоящее время министерство обороны страны работает над минимизацией убытков и устранением недостатков
Об этом заявил министр обороны Тайваня Чиу Куо, пишет Reuters.
Первая поставка новых истребителей F-16V должна была быть в четвертом квартале 2023 года, но она была отложена до третьего квартала 2024-го из-за сбоев в цепочке поставок, связанных с пандемией.
Выступая перед журналистами в парламенте, Чиу сказал, что Тайвань обратился в Соединенные Штаты с просьбой "заполнить дефицит", включая поставки запасных частей для флота.
"Используется несколько каналов, и мы сводим к минимуму ущерб от этого", - заявил чиновник. Также он добавил, что Тайвань до сих пор рассчитывает получить полный заказ до 2026 года.
В 2019 году США одобрили продажу Тайваня истребителей Lockheed Martin Corp F-16 на сумму 8 миллиардов долларов. Это соглашение должно увеличить парк F-16 на острове до более чем 200 самолетов.
Тайвань переоборудовал 141 истребитель F-16A/B в тип F-16V и к тому же заказал 66 новых F-16V, имеющих новую авиацию, вооружение и радиолокационные системы, чтобы лучше противостоять китайским военно-воздушным силам.
Отметим, что с прошлого года Тайвань жаловался на задержку поставок американского оружия. Например, зенитных ракет Stinger, поскольку производители переключают поставки в Украину, которые помогают отражать агрессию со стороны РФ.
- Как известно, в Тайване пройдут ежегодные военные учения "Хань Куан". В этом году они будут сконцентрированы на борьбе с блокадой острова.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.36
Покупка 37.36Продажа 37.95
-
EUR
Покупка 40.94Продажа 41.83
- Актуальное
- Важное