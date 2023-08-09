Тайвань заявил о втором за неделю вторжении китайских самолетов в зону ПВО острова

Об этом пишет Reuters со ссылкой на министерство обороны Тайваня.

Отмечается, что эти самолеты действовали в координации с пятью китайскими военными кораблями, участвовавшими в патрулировании. По словам минобороны страны, это стало вторым подобным вторжением на этой неделе.

Reuters добавляет, что Тайвань, который Китай считает своей территорией, последние три года неоднократно жаловался на военную активность Китая вблизи него, поскольку Пекин усиливает давление, пытаясь заставить остров признать свой суверенитет.

Министерство обороны Тайваня сообщило, что примерно с 9 ч утра было обнаружено в общей сложности 25 китайских самолетов, участвовавших в операциях в море, включая истребители J-10 и J-16, а также бомбардировщики H-6.

Из этих самолетов, по словам министерства, 10 либо пересекли среднюю линию Тайваньского пролива, ранее служившую неофициальным барьером между двумя сторонами, либо вошли в юго-западную часть идентификационной зоны ПВО Тайваня.

В то же время вооруженные силы Тайваня направили корабли и самолеты для наблюдения.

Что известно о ситуации с военными самолетами Китая на территории Тайваня

В последние годы Пекин проводит политику дипломатической изоляции Тайваня, заставляя другие страны признать его частью "единого Китая", и неоднократно угрожал вторжением.

26 марта Гондурас прекратил десятилетние дипломатические отношения с Тайванем в пользу их установления с Китаем.

Впоследствии бывший президент Тайваня Ма Инцзю посетил КНР, где заявил, что обе стороны должны работать вместе, чтобы избежать войны, ведь народы обоих государств "являются китайцами".

Китай назвал провокацией и "нарушением суверенитета" на тот момент запланированную встречу президента Тайваня Цай Инвэнь со спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти.

В МИД Китая заявили , что вопрос Тайваня является "красной линией", которую США нельзя пересекать.

5 мая в США заявили, что в случае возникновения вооруженного конфликта между Китаем и Тайванем мировая экономика будет терять до $1 трлн ежегодно в течение первых нескольких лет.

8 апреля Китай объявил трехдневные военные учения вокруг Тайваня после того, как лидер острова посетила США и встретилась со спикером палаты представителей.

На второй день военных учений, состоявшихся 9 апреля, Китай имитировал точечные удары по ключевым целям и акватории Тайваня, в свою очередь правительство острова заявило об активизации китайской авиации.

10 апреля в МИД КНР заявили, что "основной нормой" в мире должна быть позиция "единого Китая", а конфликт с Тайванем – это исключительно внутреннее дело государства .

14 мая военные Тайваня обнаружили на одном из островов неподалеку от Китая обломки, вероятно, китайского воздушного шара.

Министр обороны США Ллойд Остин 3 июня предупреждал , что война за Тайвань была бы разрушительной и могла повлиять на мировую экономику.

Утром 8 июня в ответ на вхождение 37 китайских военных самолетов в зону ПВО острова Тайвань активировал свои системы. Часть самолетов потом улетела в западную часть Тихого океана.