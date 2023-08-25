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Тайвань заявил о вхождении в зону "ответа" 13 китайских истребителей

25 августа, 2023 пятница
08:09
Мир

Минобороны Тайваня сообщило о возобновлении военной активности Китая вокруг острова. В частности известно о 13 самолетах, вошедших в зону "реагирования" Тайваня, и пяти кораблях, осуществляющих патрулирование в состоянии боевой готовности.

Об этом передало агентство Reuters.

Китай, считающий демократически управляемый Тайвань своей территорией, за последние три года жалуется на усиление военного давления со стороны Пекина.

В субботу Китай провел однодневные учения вокруг Тайваня в ответ на короткие остановки вице-президента Уильяма Лая в Соединенных Штатах в этом месяце.

Министерство сообщило, что, начиная с 7 утра (23:00 по Гринвичу), оно обнаружило 22 китайских самолета - истребители, бомбардировщики, самолеты раннего предупреждения и беспилотники - из которых 13 вошли в зону "реагирования" Тайваня, хотя не предоставило подробностей.

Тайвань отправил самолеты и корабли для наблюдения за ними.

Тайвань не разглашает, где находится его зона "реагирования", но он пристально следит за Тайваньским проливом и территорией к югу и юго-западу от острова, где часто концентрируется китайская военная активность.

Китай не объявлял о дальнейших учениях вокруг Тайваня с субботы, хотя он часто проводит такие миссии, не сообщая о них ни заранее, ни после них.

На этой неделе министерство обороны Тайваня заявило, что не может судить о том, завершились ли китайские учения, которые начались в субботу, поскольку Пекин не сделал ни одного объявления. Китай продолжает военные передвижения вокруг Тайваня, хотя и в меньших масштабах.

Министерство обороны в отдельном заявлении в пятницу утром сообщило, что в течение предыдущих 24 часов оно заметило два китайских беспилотника вблизи северного Тайваня.

Оба пересекли срединную линию пролива, до прошлого года служившую неофициальным барьером между двумя сторонами, но которую сейчас регулярно пересекают китайские самолеты.

Что известно о ситуации с военными самолетами Китая на территории Тайваня

В последние годы Пекин проводит политику дипломатической изоляции Тайваня, заставляя другие страны признать его частью "единого Китая", и неоднократно угрожал вторжением.

26 марта Гондурас прекратил десятилетние дипломатические отношения с Тайванем в пользу их установления с Китаем.

Впоследствии бывший президент Тайваня Ма Инцзю посетил КНР, где заявил, что обе стороны должны работать вместе, чтобы избежать войны, ведь народы обоих государств "являются китайцами".

Китай назвал провокацией и "нарушением суверенитета" на тот момент запланированную встречу президентки Тайваня Цай Инвэнь со спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти.

В МИД Китая заявили , что вопрос Тайваня является "красной линией", которую США нельзя пересекать.

5 мая в США заявили, что в случае возникновения вооруженного конфликта между Китаем и Тайванем мировая экономика будет терять до $1 трлн ежегодно в течение первых нескольких лет.

8 апреля Китай объявил трехдневные военные учения вокруг Тайваня после того, как лидер острова посетила США и встретилась со спикером палаты представителей.

На второй день военных учений, состоявшихся 9 апреля, Китай имитировал точечные удары по ключевым целям и акватории Тайваня, в свою очередь правительство острова заявило об активизации китайской авиации.

10 апреля в МИД КНР заявили, что "основной нормой" в мире должна быть позиция "одного Китая", а конфликт с Тайванем – это исключительно внутреннее дело государства .

14 мая военные Тайваня обнаружили на одном из островов неподалеку от Китая обломки, вероятно, китайского воздушного шара.

Министр обороны США Ллойд Остин 3 июня предупреждал , что война за Тайвань была бы разрушительной и могла повлиять на мировую экономику.

Утром 8 июня в ответ на вхождение 37 китайских военных самолетов в зону ПВО острова Тайвань активировал свои системы. Часть самолетов затем улетела в западную часть Тихого океана.

9 августа десять китайских самолетов пересекли среднюю линию Тайваньского пролива, которая раньше была неофициальной границей между Китаем и Тайванем. По словам минобороны страны, это стало вторым подобным вторжением через неделю. Позже, 19 августа, Китай начал военные учения вокруг Тайваня в ответ на визит вице-президента Уильяма Лая в США.

Китай
оружие
Тайвань
Военные новости
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