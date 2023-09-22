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Тайвань заявил, что за сутки зафиксировал в воздушном пространстве вокруг страны 32 китайских военных самолета

22 сентября, 2023 пятница
08:43
Мир

22 сентября Тайвань заявил, что за предыдущие 24 часа было обнаружено 32 самолета военно-воздушных сил Китая и 7 судов PLAN вокруг Тайваня. Некоторые из них вошли в воздушное пространство страны

Об этом сообщает Минобороны Тайваня.

В сутки 24 самолета военно-воздушных сил Китая вошли в зону противовоздушной обороны Тайваня, которая является регулярным явлением, которое Тайбэй называет преследованием Китая.

Согласно опубликованной министерством карте, 17 самолетов пересекли среднюю линию Тайваньского пролива, которая служила неофициальным барьером между двумя сторонами, пока китайская авиация не начала регулярно ее пересекать в прошлом году.

Фото: Минобороны Тайваня

Что известно об отношениях между Китаем и Тайванем

В последние годы Пекин проводит политику дипломатической изоляции Тайваня, заставляя другие страны признать его частью "единого Китая", и неоднократно угрожал вторжением.

26 марта Гондурас прекратил десятилетние дипломатические отношения с Тайванем в пользу их установления с Китаем.

Впоследствии бывший президент Тайваня Ма Инцзю посетил КНР, где заявил, что обе стороны должны работать вместе, чтобы избежать войны, ведь народы обоих государств "являются китайцами". Китай назвал провокацией и "нарушением суверенитета" на тот момент запланированную встречу президентки Тайваня Цай Инвэнь со спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти.

В МИД Китая заявили , что вопрос Тайваня является "красной линией", которую США нельзя пересекать.

5 мая в США подчеркнули , что в случае возникновения вооруженного конфликта между Китаем и Тайванем мировая экономика будет терять до $1 трлн ежегодно в течение первых нескольких лет. Уже 8 апреля Китай объявил трехдневные военные учения вокруг Тайваня после того, как лидер острова посетила США и встретилась со спикером палаты представителей.

На второй день военных учений, состоявшихся 9 апреля, Китай имитировал точечные удары по ключевым целям и акватории Тайваня, в свою очередь правительство острова заявило об активизации китайской авиации.

10 апреля в МИД КНР заявили , что "основной нормой" в мире должна быть позиция "одного Китая", а конфликт с Тайванем – это исключительно внутреннее дело государства.

В мае военные Тайваня обнаружили на одном из островов неподалеку от Китая обломки, вероятно, китайского воздушного шара.

Министр обороны США Ллойд Остин 3 июня предупреждал , что война за Тайвань была бы разрушительной и могла повлиять на мировую экономику.

Утром 8 июня в ответ на вхождение 37 китайских военных самолетов в зону ПВО острова Тайвань активировал свои системы. Часть самолетов затем улетела в западную часть Тихого океана.

9 августа десять китайских самолетов пересекли среднюю линию Тайваньского пролива, которая раньше была неофициальной границей между Китаем и Тайванем. По словам минобороны страны, это стало вторым подобным вторжением через неделю.

Впоследствии, 19 августа, Китай начал военные учения вокруг Тайваня в ответ на визит вице-президента Уильяма Лая в США. Тогда же Государственный департамент США призвал страну прекратить давление на остров и начать "содержательный диалог".

Минобороны Тайваня сообщило о возобновлении военной активности Китая вокруг острова. В частности известно о 13 самолетах, вошедших в зону "реагирования" Тайваня, и пяти кораблях, осуществляющих патрулирование в состоянии боевой готовности.

Также в ведомстве Тайваня заявили , что существует риск эскалации напряженности и угрозы региональной безопасности из-за постоянных военных маневров армии Китая в Тайванском проливе.

В среду, 30 августа, министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли посетил Китай с целью стабилизации турбулентных отношений между Лондоном и Пекином. В тот же день парламент Британии впервые назвал Тайвань независимой страной в официальном документе, нарушив политическое табу во время визита министра иностранных дел Джеймса Клеверли в Китай.

18 сентября Министерство обороны Тайваня сообщило о 103 китайских военных самолетах над морем. В ведомстве призвали КНР прекратить разрушительные, односторонние действия.

Китай
Тайвань
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