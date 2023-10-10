Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Технологии Тайвань запустил в космос первый метеорологический спутник собственного производства

Тайвань запустил в космос первый метеорологический спутник собственного производства

10 октября, 2023 вторник
08:41
Технологии

Тайвань вывел в космос первый метеорологический спутник собственного производства Triton: его компоненты разработаны и изготовлены на местном уровне

Об этом пишет Focus Taiwan .

Тайваньское космическое агентство (TASA) сообщает, что спутник под названием Triton вывели в космос днем 9 октября: он установил связь с наземной станцией в Синьчжу вечером того же дня, когда пролетал над Тайванем.

Спутник, весом 250 кг, запустили из французской Гвианы в рамках совместной миссии Arianespace Vega C. Генеральный директор TASA Ву Джонг Шин проинформировал, что состояние спутника, в частности его температура и мощность, соответствуют ожидаемым.

При избрании названия спутника вдохновлялись греческой мифологией. Он назван в честь Тритона – сына бога моря Посейдона, который унаследовал трезубец и мог управлять ветром и волнами. По словам Ву, согласно названию, спутник измеряет данные о ветре, однако, не стандартным методом фотографирования слоев атмосферы, а путем измерения скорости ветра на основе сигналов, направляемых с поверхности океанов и морей: то есть чем спокойнее море, тем сильнее сигнал, что указывает на более слабый ветер.

По словам руководителя TASA, Triton является четвертым спутником в мире, основная миссия которого ориентирована на научное применение рефлектометрии глобальной навигационной спутниковой системы (GNSS-R). Благодаря ему можно получить данные о длине волн и скорости ветра, что помогает более точно прогнозировать траектории тайфунов и осадков.

Сначала спутник будет мониторить районы на низких широтах Индийского, Атлантического и Тихого океанов в Северном полушарии, которые считаются зонами, подверженными суровым погодным условиям. Затем он расширит свой мониторинг на Южное полушарие.

  • Ранее свои первые спутники Project Kuiper запустил в космос интернет-сервис Amazon. Компания надеется, что составит конкуренцию SpaceX Илона Маска.
Мир
Франция
Тайвань
Читайте также:
Запорізька АЕС
8 октября, 2023 воскресенье
С помощью бойцов из Новой Зеландии десант ГУР высаживался в Энергодаре, чтобы освободить Запорожскую АЭС
полковник Йонатан Штайнберг
8 октября, 2023 воскресенье
В бою погиб командир израильской бригады "Нахаль"
9 октября, 2023 понедельник
В Киевской области задержали бизнесмена, который перечислил оккупантам более 15 млн грн
Киев
+4°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.44
    Покупка 37.44
    Продажа 38.15
  • EUR
    Покупка 39.7
    Продажа 40.75
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
10 октября
09:53
Инфографика
Курс валют на 9 октября: выросла ли стоимость доллара и евро
09:14
Оккупанты утром обстреляли Харьковщину: пострадали трое гражданских
09:06
Обновлено
Премию Вацлава Гавела по правам человека получил турецкий правозащитник. Анкара раскритиковала решение
08:57
Обзор
ХАМАС сделал подарок Путину, война в Украине ощущается даже в Арктике. Акценты мировых СМИ 10 октября
08:46
Обновлено
Ночью ЦАХАЛ нанес более 200 ударов по сектору Газа: Израиль заявил о возобновлении контроля над захваченными городами
08:40
Обновлено
Ночная атака на Украину: вражеские "шахеды" и авиация терроризировали юг и восток страны
08:19
Эксклюзив
Оккупанты расширяют автомобильный путь между Новоазовском и Мариуполем - готовят "подушку" для железной дороги, - Андрющенко
08:15
"Это военное преступление и незаконное коллективное наказание": Human Rights Watch раскритиковала осаду сектора Газа
08:05
Обновлено
Силы обороны уничтожили 27 из 36 "шахедов", атаковавших Украину ночью
08:00
Обновлено
Силы обороны за сутки отразили почти 40 вражеских атак по всем направлениям фронта, - Генштаб
07:43
Россия организовала похищение украинских детей из-за "гуманитарных миссий", - Андрющенко
07:26
Эксклюзив
Нелегальные пассажирские автоперевозчики выигрывают 9 из 10 дел в судах
07:03
Интервью
Как избавиться от старых маршруток и почему система "Шлях" уязвима для манипуляций. Большой разговор "Эспрессо" с главой Укртрансбезопасности
07:00
Белый дом осветили синим и белым в знак поддержки Израиля
06:57
"Деяния ХАМАСа не имеют оправдания": США, Франция, Германия, Италия и Британия поддержали Израиль в совместном заявлении
06:35
Парламентская ассамблея НАТО призвала правительства стран Альянса увеличить и ускорить оказание поддержки Украине
06:31
В ISW подтвердили, что РФ движется к отзыву ратификации договора о запрете ядерных испытаний
05:59
Советник Байдена Салливан рассказал, кто сопротивлялся предоставлению Украине ATACMS
05:37
Племянник Кеннеди объявил об участии в выборах президента США в качестве независимого кандидата
04:40
МКС
Очередная авария РФ в космосе: из российского модуля на МКС начал вытекать охладитель
04:12
Израиль Палестина
Президент Палестины, несмотря на войну с Израилем, планирует визит в Россию
03:44
Силы обороны имели частичный успех возле Вербового, Клещиевки и Андреевки – ISW
03:16
В Белом доме назвали Иран соучастником атак ХАМАС
02:48
Ицхак Герцог
Израиль призвал признать ХАМАС террористической организацией
02:20
Страны, пострадавшие от агрессии РФ против Украины, получат от Финляндии 92 млн. евро
01:52
Азербайджан предоставит Украине новый пакет оборудования для восстановления электросетей
00:56
Конгресc США
В Конгрессе США обсуждают годовой пакет помощи Украине, объемом $60-100 млрд, - WSJ
00:41
Пентагон
В Пентагоне сказали, что нужно для одновременной военной помощи Украине и Израилю
2023, понедельник
9 октября
23:58
Российские хакеры заявили о кибератаках на правительственные сайты Израиля
23:20
ХАМАС заявил о готовности к переговорам с Израилем о перемирии, — Reuters
22:39
В Дии можно будет заказать доставку водительского удостоверения. Как присоединиться к тестированию
22:37
"Имеющаяся информация очень четкая": Зеленский заявил о заинтересованности РФ в войне на Ближнем Востоке
21:51
ХАМАС угрожает убивать заложников за удары по Газе без предупреждений о целях
21:26
Эксклюзив
Экс-командир роты батальона "Айдар" Дикий назвал условие, при котором США вступят в войну на Ближнем Востоке
21:16
Российский олигарх Фридман выехал из Израиля в Москву, - Bloomberg
21:15
Владимир Сальдо
Гауляйтера Херсонщины Сальдо подозревают в отдаче приказа пытать гражданских
20:57
Силы обороны за сутки отразили 33 вражеских атаки, — Генштаб
20:40
Польско-украинская лента In the Rearview о беженцах из Украины победила на фестивале War on Screen
20:35
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Израиль становится новой зоной политической напряженности. Активизация боевых действий на линии Купянск - Сватово - Кременная. Колонка Сергея Згурца
20:00
Обзор
Победные новости 593-го дня войны: возле Бахмута взяли в плен российского комбата, украинские разработчики получили более $1 млн на оборонные технологии
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV