Тайвань запустил в космос первый метеорологический спутник собственного производства
Тайвань вывел в космос первый метеорологический спутник собственного производства Triton: его компоненты разработаны и изготовлены на местном уровне
Об этом пишет Focus Taiwan .
Тайваньское космическое агентство (TASA) сообщает, что спутник под названием Triton вывели в космос днем 9 октября: он установил связь с наземной станцией в Синьчжу вечером того же дня, когда пролетал над Тайванем.
Спутник, весом 250 кг, запустили из французской Гвианы в рамках совместной миссии Arianespace Vega C. Генеральный директор TASA Ву Джонг Шин проинформировал, что состояние спутника, в частности его температура и мощность, соответствуют ожидаемым.
При избрании названия спутника вдохновлялись греческой мифологией. Он назван в честь Тритона – сына бога моря Посейдона, который унаследовал трезубец и мог управлять ветром и волнами. По словам Ву, согласно названию, спутник измеряет данные о ветре, однако, не стандартным методом фотографирования слоев атмосферы, а путем измерения скорости ветра на основе сигналов, направляемых с поверхности океанов и морей: то есть чем спокойнее море, тем сильнее сигнал, что указывает на более слабый ветер.
По словам руководителя TASA, Triton является четвертым спутником в мире, основная миссия которого ориентирована на научное применение рефлектометрии глобальной навигационной спутниковой системы (GNSS-R). Благодаря ему можно получить данные о длине волн и скорости ветра, что помогает более точно прогнозировать траектории тайфунов и осадков.
Сначала спутник будет мониторить районы на низких широтах Индийского, Атлантического и Тихого океанов в Северном полушарии, которые считаются зонами, подверженными суровым погодным условиям. Затем он расширит свой мониторинг на Южное полушарие.
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