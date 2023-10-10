Тайвань запустил в космос первый метеорологический спутник собственного производства

Об этом пишет Focus Taiwan .

Тайваньское космическое агентство (TASA) сообщает, что спутник под названием Triton вывели в космос днем 9 октября: он установил связь с наземной станцией в Синьчжу вечером того же дня, когда пролетал над Тайванем.

Спутник, весом 250 кг, запустили из французской Гвианы в рамках совместной миссии Arianespace Vega C. Генеральный директор TASA Ву Джонг Шин проинформировал, что состояние спутника, в частности его температура и мощность, соответствуют ожидаемым.

При избрании названия спутника вдохновлялись греческой мифологией. Он назван в честь Тритона – сына бога моря Посейдона, который унаследовал трезубец и мог управлять ветром и волнами. По словам Ву, согласно названию, спутник измеряет данные о ветре, однако, не стандартным методом фотографирования слоев атмосферы, а путем измерения скорости ветра на основе сигналов, направляемых с поверхности океанов и морей: то есть чем спокойнее море, тем сильнее сигнал, что указывает на более слабый ветер.

По словам руководителя TASA, Triton является четвертым спутником в мире, основная миссия которого ориентирована на научное применение рефлектометрии глобальной навигационной спутниковой системы (GNSS-R). Благодаря ему можно получить данные о длине волн и скорости ветра, что помогает более точно прогнозировать траектории тайфунов и осадков.

Сначала спутник будет мониторить районы на низких широтах Индийского, Атлантического и Тихого океанов в Северном полушарии, которые считаются зонами, подверженными суровым погодным условиям. Затем он расширит свой мониторинг на Южное полушарие.