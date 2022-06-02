Об этом сообщает Taiwan News.

Известно, что на этой неделе Министерство экономики Тайваня опубликовало список стратегических высокотехнологичных товаров, запрещенных экспортировать в РФ. В министерстве заявили, что экспорт этих высокотехнологичных товаров также будет запрещен также в Беларусь, поскольку она может помочь России обойти санкции.

Отмечается, что компаниям из двух стран теперь запрещено покупать микропроцессоры или микросхемы тайваньского производства, которые имеют любые из следующих характеристик: скорость производительности 5 гигафлопс или выше; тактовая частота электронного компонента свыше 25 МГц; один или более портов и интерфейсов обеспечивает скорость передачи данных между компонентами 2,5 МБ/с или более; свыше 144 контактов, или если основное время задержки распространения сигнала при переключении менее 0,4 наносекунды.

Кроме того, Тайвань больше не будет продавать оборудование для производства чипов этим странам. Речь идет, в частности, о сканирующих электронных микроскопах.

Напомним, США и Тайвань проведут переговоры по углублению экономических связей . Ранее Байден публично пообещал оказывать военную поддержку Тайваню в случае китайского вторжения.

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