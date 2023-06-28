Тайвань заметил два военных корабля РФ у своего побережья
Министерство обороны Тайваня зафиксировало два российских военных корабля у восточного побережья острова и отправило свои самолеты и корабли для наблюдения
Об этом информирует Reuters .
В заявлении минобороны отмечается, что российские фрегаты проплыли в северном направлении от восточного побережья Тайваня, а затем покинули "зону реагирования", отправившись в юго-восточном направлении от портового города Суао, где расположена главная военно-морская база острова.
В ответ на это тайваньские военные отправили самолеты и корабли для наблюдения. Они также активировали ракетные системы берегового базирования.
По данным российских СМИ, отряд кораблей Тихоокеанского флота РФ вошел в южные районы Филиппинского моря для выполнения задач в пределах дальнего морского перехода.
- 26 декабря 2022 71 китайский самолет вошел в воздушное пространство Тайваня. Это самое большое вторжение китайских самолетов по состоянию на сегодняшний день.
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