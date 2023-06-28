Об этом информирует Reuters .

В заявлении минобороны отмечается, что российские фрегаты проплыли в северном направлении от восточного побережья Тайваня, а затем покинули "зону реагирования", отправившись в юго-восточном направлении от портового города Суао, где расположена главная военно-морская база острова.

В ответ на это тайваньские военные отправили самолеты и корабли для наблюдения. Они также активировали ракетные системы берегового базирования.

По данным российских СМИ, отряд кораблей Тихоокеанского флота РФ вошел в южные районы Филиппинского моря для выполнения задач в пределах дальнего морского перехода.