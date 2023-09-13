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Тайвань зафиксировал 28 китайских самолетов в своей зоне ПВО

13 сентября, 2023 среда
10:07
Мир

Министерство обороны Тайваня заявило, что в среду, 13 сентября, зафиксировало 28 самолетов китайских военно-воздушных сил в своей зоне противовоздушной обороны

Об этом информирует Reuters .

Китайские военные самолеты, включая истребители J-10, пролетели над юго-западным углом идентификационной зоны противовоздушной обороны острова около 6 утра. Часть из них пересекла пролив Баши для проведения учений с китайским авианосцем "Шаньдун".

Тайваньские военные следили за ситуацией: они подняли в воздух самолеты собственных военно-воздушных сил и активировали системы противовоздушной обороны.

Кроме того, через пролив Баши и Мияко в Тихий океан прошли 20 китайских военных кораблей, в том числе эсминцы.

По словам источника издания, китайские военно-морские маневры, а также учения авианосной группы стали "очевидным вызовом" недавней военной деятельности США и их союзников в регионе.

Отмечается, что в последние несколько лет Китай усиливает свои военные операции вокруг Тайваня в ответ на то, что он называет "заговором" между силами, выступающими за независимость Тайваня, и США.

Что известно об отношениях между Китаем и Тайванем

В последние годы Пекин проводит политику дипломатической изоляции Тайваня, заставляя другие страны признать его частью "единого Китая", и неоднократно угрожал вторжением.

26 марта Гондурас прекратил десятилетние дипломатические отношения с Тайванем в пользу их установления с Китаем.

Впоследствии бывший президент Тайваня Ма Инцзю посетил КНР, где заявил, что обе стороны должны работать вместе, чтобы избежать войны, ведь народы обоих государств "являются китайцами". Китай назвал провокацией и "нарушением суверенитета" на тот момент запланированную встречу президентки Тайваня Цай Инвэнь со спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти.

В МИД Китая заявили , что вопрос Тайваня является "красной линией", которую США нельзя пересекать.

5 мая в США подчеркнули , что в случае возникновения вооруженного конфликта между Китаем и Тайванем мировая экономика будет терять до $1 трлн ежегодно в течение первых нескольких лет. Уже 8 апреля Китай объявил трехдневные военные учения вокруг Тайваня после того, как лидер острова посетила США и встретилась со спикером палаты представителей.

На второй день военных учений, состоявшихся 9 апреля, Китай имитировал точечные удары по ключевым целям и акватории Тайваня, в свою очередь правительство острова заявило об активизации китайской авиации.

10 апреля в МИД КНР заявили , что "основной нормой" в мире должна быть позиция "одного Китая", а конфликт с Тайванем – это исключительно внутреннее дело государства.

В мае военные Тайваня обнаружили на одном из островов неподалеку от Китая обломки, вероятно, китайского воздушного шара.

Министр обороны США Ллойд Остин 3 июня предупреждал , что война за Тайвань была бы разрушительной и могла повлиять на мировую экономику.

Утром 8 июня в ответ на вхождение 37 китайских военных самолетов в зону ПВО острова Тайвань активировал свои системы. Часть самолетов затем улетела в западную часть Тихого океана.

9 августа десять китайских самолетов пересекли среднюю линию Тайваньского пролива, которая раньше была неофициальной границей между Китаем и Тайванем. По словам минобороны страны, это стало вторым подобным вторжением через неделю.

Впоследствии, 19 августа, Китай начал военные учения вокруг Тайваня в ответ на визит вице-президента Уильяма Лая в США. Тогда же Государственный департамент США призвал страну прекратить давление на остров и начать "содержательный диалог".

Минобороны Тайваня сообщило о возобновлении военной активности Китая вокруг острова. В частности известно о 13 самолетах, вошедших в зону "реагирования" Тайваня, и пяти кораблях, осуществляющих патрулирование в состоянии боевой готовности.

Также в ведомстве Тайваня заявили , что существует риск эскалации напряженности и угрозы региональной безопасности из-за постоянных военных маневров армии Китая в Тайванском проливе.

В среду, 30 августа, министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли посетил Китай с целью стабилизации турбулентных отношений между Лондоном и Пекином. В тот же день парламент Британии впервые назвал Тайвань независимой страной в официальном документе, нарушив политическое табу во время визита министра иностранных дел Джеймса Клеверли в Китай.

Китай
Тайвань
США
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