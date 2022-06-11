Об этом сообщила платформа "Ukraine+Taiwan Forum" в твиттере.

"Глава МИД Тайваня встретился с митрополитом Епифанием: выделяется 1,2 млн долларов США на восстановление украинских храмов, разрушенных россиянами", - говорится в сообщении.

Митрополит Епифаний выразил благодарность за поддержку со стороны Тайваня, которая, по его словам, очень важна и весома во время российской войны.

Кроме того, он поблагодарил за оказанную Тайванем помощь для городов Украины - Киева, Харькова, Чернигова, Одессы, Сум, Запорожья, Бучи и других, для госпиталей и больниц, а также за помощь украинским беженцам.

В свою очередь, МИД Тайваня анонсировал программу по финансовой помощи в восстановлении разрушенных россиянами храмов ПЦУ, которая будет реализована совместно с Митрополичьим Фондом Православной Церкви Украины.

Тайвань выделил 6 миллионов долларов на восстановление украинских городов, а также запретил экспорт современных чипов в Россию и Беларусь. Кроме того, Тайвань больше не будет продавать оборудование для производства чипов этим странам. Речь идет, в частности, о сканирующих электронных микроскопах.

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