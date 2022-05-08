Тайвань ввел контроль над экспортом технологий в Беларусь из-за войны в Украине, - Reuters
Правительство Тайваня ввело контроль над экспортом технологий в Беларусь, заявив, что Минск был непосредственно причастен к вторжению России в Украину
Об этом сообщает Reuters.
Список экспортного контроля включает оборудование для производства полупроводников – отрасль, где Тайвань является мировым лидером, а также лазеры и навигационные системы. Введение контроля должно предотвратить использование технологий в военных целях.
В Reuters отмечают, что этот шаг в значительной степени символичен, учитывая минимальный уровень прямой торговли Тайваня с Беларусью или Россией. Однако война в Украине вызвала широкую общественную симпатию к украинцам со стороны тайванцев.
- Тайвань направит $150 тыс. для украинских детей-беженцев в Словакии.
- Тайвань изучает украинский опыт борьбы с северным взбалмошным соседом. Страна следит за использованием Россией высокоточных ракет, а также за тактически продуманным сопротивлением Украины внимательно следят в кругах безопасности на Тайване, чьи силы уступают китайским.
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