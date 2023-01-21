Об этом заявила представительница Тайваня в США Бихим Сяо в интервью Associated Press.

"Все, что мы делаем сейчас, направлено на то, чтобы предотвратить повторение боли и страданий трагедии Украины по нашему сценарию на Тайване. Поэтому, в конце концов, мы стремимся сдерживать применение военной силы. Но на случай худшего сценария мы понимаем, что должны быть лучше подготовлены ", - подчеркнула она.

По словам Сяо, среди уроков, усвоенных на примере войны России против Украины - подготовка резервистов. В частности, необходимо делать больше, чтобы подготовить к общественной борьбе как можно больше как военных резервистов, так и гражданских лиц.

"В конце концов мы стремимся сдержать использование военной силы. Но в худшем случае мы понимаем, что должны быть лучше подготовлены", - добавила она.

Она подытожила, наблюдая за действиями украинцев Тайвань также понимает, что нужно пополнить свои запасы "джавелинов", "стингеров", HIMARS и других небольших, мобильных систем вооружения.

Ранее военные Китая заявили, что провели вторые за месяц боевые учения вокруг Тайваня. 28 их самолетов 8 января залетели в зону противовоздушной обороны Тайваня. Китай рассматривает демократически управляемый Тайвань как свою собственную территорию и усиливает военное, политическое и экономическое давление, чтобы отстаивать эти претензии.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb