Тайвань усвоил уроки войны в Украине, чтобы отразить нападение Китая в случае агрессии, - посол страны Сяо
Тайвань усвоил уроки войны России против Украины, которые помогут ему сдержать любое нападение Китая или защитить себя в случае вторжения
Об этом заявила представительница Тайваня в США Бихим Сяо в интервью Associated Press.
"Все, что мы делаем сейчас, направлено на то, чтобы предотвратить повторение боли и страданий трагедии Украины по нашему сценарию на Тайване. Поэтому, в конце концов, мы стремимся сдерживать применение военной силы. Но на случай худшего сценария мы понимаем, что должны быть лучше подготовлены ", - подчеркнула она.
По словам Сяо, среди уроков, усвоенных на примере войны России против Украины - подготовка резервистов. В частности, необходимо делать больше, чтобы подготовить к общественной борьбе как можно больше как военных резервистов, так и гражданских лиц.
"В конце концов мы стремимся сдержать использование военной силы. Но в худшем случае мы понимаем, что должны быть лучше подготовлены", - добавила она.
Она подытожила, наблюдая за действиями украинцев Тайвань также понимает, что нужно пополнить свои запасы "джавелинов", "стингеров", HIMARS и других небольших, мобильных систем вооружения.
- Ранее военные Китая заявили, что провели вторые за месяц боевые учения вокруг Тайваня. 28 их самолетов 8 января залетели в зону противовоздушной обороны Тайваня. Китай рассматривает демократически управляемый Тайвань как свою собственную территорию и усиливает военное, политическое и экономическое давление, чтобы отстаивать эти претензии.
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