Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Тайвань открыт для развития бизнеса, Тайвань открыт для сотрудничества с Украиной. Мы начинаем с образовательного сектора, мы стремимся повысить уровень цифровизации в Украине. Мы можем сотрудничать с университетами, со школами, общественными организациями, - заметил Джон Скотт Марчант.

Представитель Министерства цифровых технологий Тайваня также добавил, что Тайвань стремится разрабатывать долгосрочное сотрудничество ради будущего и благосостояния.

"Мы можем поддерживать частный сектор, а также разрабатывать связи с гражданским сектором. Мы понимаем, что все крутится вокруг людей и образования. Это наши основные киты, чтобы разрабатывать долгосрочное сотрудничество ради нашего будущего и благосостояния. Тайванцы ожидают сотрудничества с Украиной ", – отметил Джон Скотт Марчант.

Министр цифровых технологий Тайваня Одри Тан отметила , что партнерство между Тайванем и Украиной направлено на создание рабочих мест и развитие карьеры в сфере знаний и высоких технологий XXI века