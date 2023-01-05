Об этом сообщает Focus Taiwan со ссылкой на заявление министерства экономики Тайваня.

Известно, что ведомство объявило о расширении санкций против России и ее союзника Белоруссии. Причиной решения министерства стало желание помешать экспорту товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях.

Речь идет о расширении списка товаров, в отношении которых действует строгий экспортный контроль и вводятся ограничения по поставкам в Россию и Беларусь.

В частности, в обновленный список вошла номенклатура товаров химической и металлургической промышленности, продукция машиностроения и предметы, которые могут быть использованы силовыми структурами.

2 июня 2022 года министерство экономики Тайваня ввело запрет на экспорт современных чипов в Россию и Белоруссию из-за войны в Украину. Кроме того, Тайвань отказался продавать оборудование для производства чипов этим странам. Речь идет, в частности, о сканирующих электронных микроскопах.

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