Тайвань проведет военные учения с имитацией защиты от вторжения Китая
В южном округе Пиндун тайваньские военные проведут противодесантные учения, включающие развертывание сотен военнослужащих и использование около 40 гаубиц
Об этом сообщает агентство AFP .
Как говорится в сообщении, пока Пекин проводит новые учения вокруг своего соседа, Тайвань проведет на этой неделе военные учения с боевой стрельбой, имитируя защиту острова от китайского вторжения.
"Самоуправляемый демократический остров живет под постоянной угрозой вторжения со стороны Китая, что рассматривает его как часть китайской территории, которую однажды нужно вернуть, в случае необходимости силой", - пишет AFR.
По сообщению тайваньской армии, во вторник и четверг силы острова проведут противодесантные учения в южном уезде Пиндун, которые будут включать развертывание сотен военнослужащих и около 40 гаубиц.
"Мы будем отрабатывать контратаки против симуляции вражеских атак на Тайвань", - сказал AFP спикер Восьмого армейского корпуса Лу Вои Чжэ.
Также Лу добавил, что тайваньские учения уже запланированы и не проводятся в ответ на обучение Китаю.
"Остров регулярно проводит военные учения, имитирующие китайское вторжение, а в прошлом месяце тайваньские военные отрабатывали отражение атак с моря в рамках "совместной операции по перехвату" крупнейших ежегодных учений. Последние военные учения состоялись после того, как Китай обвинили в симуляции блокады и вторжения на Тайвань во время своих учений в последние дни", - пишет агентство.
- Ранее сообщалось, что Китай завершил четырехдневные учения у Тайваня, которые начал в ответ на визит на остров американского высокопоставленного чиновника Нэнси Пелоси.
- 2 августа спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань и заверила в "непреклонной поддержке со стороны США". На что Китай объявил о военных учениях вокруг Тайваня.
- А уже 3 августа завершился визит Пелоси в Тайвань. Спикер палаты представителей конгресса США провела символические встречи с руководством островного государства, получила орден и посетила музей, освещающий борьбу Тайваня с Китаем.
- 4 августа Китай начал военные учения с боевой стрельбой в шести зонах вокруг Тайваня.
- 5 августа министерство иностранных дел Китая вызвало европейских дипломатов, чтобы выразить им протест в связи с заявлением G7 и ЕС с критикой военных учений Китая вокруг Тайваня. А затем КНР сообщила о сокращении сотрудничества с США из-за визита на Тайвань Нэнси Пелоси.
- Пекин также заявил, что наложит санкции на спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси.
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