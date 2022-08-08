Об этом сообщает агентство AFP .

Как говорится в сообщении, пока Пекин проводит новые учения вокруг своего соседа, Тайвань проведет на этой неделе военные учения с боевой стрельбой, имитируя защиту острова от китайского вторжения.

"Самоуправляемый демократический остров живет под постоянной угрозой вторжения со стороны Китая, что рассматривает его как часть китайской территории, которую однажды нужно вернуть, в случае необходимости силой", - пишет AFR.

По сообщению тайваньской армии, во вторник и четверг силы острова проведут противодесантные учения в южном уезде Пиндун, которые будут включать развертывание сотен военнослужащих и около 40 гаубиц.

"Мы будем отрабатывать контратаки против симуляции вражеских атак на Тайвань", - сказал AFP спикер Восьмого армейского корпуса Лу Вои Чжэ.

Также Лу добавил, что тайваньские учения уже запланированы и не проводятся в ответ на обучение Китаю.

"Остров регулярно проводит военные учения, имитирующие китайское вторжение, а в прошлом месяце тайваньские военные отрабатывали отражение атак с моря в рамках "совместной операции по перехвату" крупнейших ежегодных учений. Последние военные учения состоялись после того, как Китай обвинили в симуляции блокады и вторжения на Тайвань во время своих учений в последние дни", - пишет агентство.

Ранее сообщалось, что Китай завершил четырехдневные учения у Тайваня, которые начал в ответ на визит на остров американского высокопоставленного чиновника Нэнси Пелоси.

2 августа спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань и заверила в "непреклонной поддержке со стороны США". На что Китай объявил о военных учениях вокруг Тайваня.

А уже 3 августа завершился визит Пелоси в Тайвань. Спикер палаты представителей конгресса США провела символические встречи с руководством островного государства, получила орден и посетила музей, освещающий борьбу Тайваня с Китаем.

4 августа Китай начал военные учения с боевой стрельбой в шести зонах вокруг Тайваня.

5 августа министерство иностранных дел Китая вызвало европейских дипломатов, чтобы выразить им протест в связи с заявлением G7 и ЕС с критикой военных учений Китая вокруг Тайваня. А затем КНР сообщила о сокращении сотрудничества с США из-за визита на Тайвань Нэнси Пелоси.

Пекин также заявил, что наложит санкции на спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси.

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