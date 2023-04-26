Тайвань проведет учения по деблокаде острова из-за действий Китая
Ежегодные тайваньские военные учения "Хань Куан" в этом году будут сосредоточены на борьбе с блокадой острова
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство обороны Тайваня.
Основное внимание учений будет сосредоточено на "сохранении" боевых сил и "морском перехвате".
Минобороны Тайваня заявило, что учения "Хань Куан" будут разделены на две части: теоретическую учебу с 15 по 19 мая и мобилизацию сил с 24 по 28 июля, которые примут участие в учениях с боевой стрельбой.
Военно-морской элемент объединит морские, воздушные и сухопутные силы для нападения на вражеские и десантные корабли, а также для защиты морских путей и противодействия попыткам блокады.
"Конечно, наши учения базируются на угрозе вторжения коммунистов на Тайвань и их недавних военных учений вокруг Тайваня", – заявил на пресс-конференции начальник боевого планирования министерства генерал Лин Вэнь-хуан (Lin Wen-huang).
- В последние годы Пекин проводит политику дипломатической изоляции Тайваня, заставляя другие страны признать его частью "единого Китая" и неоднократно угрожал вторжением.
- Уже на следующий день после визита Эмманюэля Макрона Китай начал масштабные военные учения вокруг Тайваня, отрабатывая ракетную атаку и окружение острова. Учеба стала ответом на 10-дневное дипломатическое турне президента Тайваня Цай Ин Вэнь в страны Центральной Америки и встречи с чиновниками США в Калифорнии. В частности, она встречалась с Кевином Макарти, спикером Палаты представителей Конгресса США от республиканцев.
- На следующий день после имитации Китаем "высокоточных ударов" по Тайваню министр иностранных дел Джозеф Ву заявил, что Пекин может готовиться к началу вторжения на остров .
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