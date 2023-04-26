Тайвань проведет учения по деблокаде острова из-за действий Китая

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство обороны Тайваня.

Основное внимание учений будет сосредоточено на "сохранении" боевых сил и "морском перехвате".

Минобороны Тайваня заявило, что учения "Хань Куан" будут разделены на две части: теоретическую учебу с 15 по 19 мая и мобилизацию сил с 24 по 28 июля, которые примут участие в учениях с боевой стрельбой.

Военно-морской элемент объединит морские, воздушные и сухопутные силы для нападения на вражеские и десантные корабли, а также для защиты морских путей и противодействия попыткам блокады.

"Конечно, наши учения базируются на угрозе вторжения коммунистов на Тайвань и их недавних военных учений вокруг Тайваня", – заявил на пресс-конференции начальник боевого планирования министерства генерал Лин Вэнь-хуан (Lin Wen-huang).