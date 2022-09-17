Тайвань приостанавливает безвизовый режим для россиян
Тайвань исключил Россию из специальной безвизовой программы, которая была введена на острове в 2018 году и действовала в экспериментальном режиме
Об этом сообщает Центральное информационное агентство Тайваня CNA со ссылкой на МИД острова.
Известно, что россияне могли без виз въезжать на остров и находиться на нем не более 21 дня. Безвизовый режим распространялся на поездки в целях туризма, бизнеса, участия в выставках, посещения родственников. В настоящее время Россию исключили из пробной программы для предоставления гражданам РФ безвизового въезда на остров по истечении срока ее действия и последующей пролонгации до 31 июля 2023 года.
Отмечается, что в 2018 году Россия была частью пробной программы Министерства финансов, предоставившей безвизовый въезд гражданам четырех стран, включая Таиланд, Бруней и Филиппины. С тех пор программу несколько раз продолжали.
Министерство иностранных дел Тайваня сообщило, что безвизовый режим был предложен россиянам на пробной основе для развития туризма и двусторонних торговых связей.
- 2 августа о намерении России помогать оружием Китаю заявил государственному информагентству ТАСС первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. "У России нет оснований отказывать в помощи КНР в случае вооруженного конфликта на Тайване, если они об этом попросят", - заявил избранник.
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