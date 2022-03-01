Тайвань предоставит Украине 27 тонн медицинских средств

Об этом ведомство сообщило в твиттере .



"Мы с Украиной отправили 27 тонн медицинских товаров. В то время как Китай стоит на стороне России в "неограниченном альянсе", Тайвань со свободой и демократией борется с расширением авторитаризма", - отметили в ведомстве.



В МИД Тайваня подчеркнули, что верят в победу демократии.