Тайвань пожертвует $56 млн на восстановление гражданской инфраструктуры Украины

Об этом сообщает Taiwan News, ссылаясь на заявление министра иностранных дел страны Джозефа Ву.

В ходе приема в честь тайваньско-украинской дружбы Ву рассказал. что эти средства будут предоставлены для восстановления школ, больниц и другой гражданской инфраструктуры. Министр отметил, что бюджет еще предстоит утвердить законодательно, однако он уверен, что это не будет проблемой.

Ву также отметил, что часть этих средств будет использована для сотрудничества Тайваня с "единомышленниками из Центральной и Восточной Европы", включая Польшу, Словакию, Чехию и Литву.

"Объединившись, мы сможем восстановить Украину", – сказал чиновник.

Он также сообщил, что со следующего года будут открыты стипендии для украинских студентов, подача заявок уже доступна.

Министр иностранных дел республики Тайвань Джосеф Ву на телеканале "Еспресо" дал первое интервью украинскому СМИ, в котором рассказал о глобальной угрозе Китая и России, а также о перспективах сотрудничества между странами.

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