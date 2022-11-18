Тайвань поможет Украине восстановить разрушенную инфраструктуру

Об этом министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву сказал в эфире Эспрессо.

Глава МИД Тайваня осудил вооруженное российское вторжение от имени тайваньских госслужащих и общества:

"Наше правительство присоединилось к международным санкциям, а также выступило с очень решительным осуждением действий России", - отметил министр иностранных дел Тайваня.

Согласно сообщению, в первую неделю после 24 февраля Тайвань отправил в Украину партию медикаментов, 27 тонн. В течение следующего месяца на счет тайваньского МИДа граждане страны перечислили около $33 млн.

"Тогда тайваньцы сказали, что они хотят делать донаты, и призвали министерство иностранных дел открыть счет для финансовых пожертвований. В течение месяца мы собрали около $33 млн, что было непросто для обычных людей", - подчеркнул Джозеф Ву.

Тайвань передал Украине 562 тонны материальной помощи.

"Мы сделали это не потому, что просим что-то взамен, а потому, что мы считаем такие действия правильными. Люди здесь наблюдают за зверствами войны, поэтому они так активно реагируют на российское вторжение. Мы не прекращаем разговоры о том, какой мы можем предоставить дополнительную поддержку", – сказал министр.

Джозеф Ву добавил, что при расчете бюджета МИД Тайваня на 2023 год у него заложили финансы для поддержки школ, больниц и церквей в Украине. Также планируется координация действий в помощи нашей стране с другими партнерами.

"Итак, кроме пищевых продуктов и средств обогрева, которые мы сейчас готовим, также будет дополнительный бюджет. Намерены помочь украинским школам, больницам и церквям в восстановлении. Мы также хотим сотрудничать с нашими партнерами-единомышленниками в странах Центральной и Восточной Европы, чтобы содействовать процесса восстановления", - подчеркнул Джозеф Ву.

Министр иностранных дел Тайваня также отметил "оживление" отношений между странами.

"В Верховной Раде Украины начали говорить о создании группы дружбы с Тайванем. Они оживились и провели конференцию с нашими парламентариями. Я думаю, что это естественное развитие событий. Любые такие проявления всегда будут приветствоваться. В то же время мы продолжим обсуждать между собой, что можем сделать для оказания дополнительной поддержки Украине", - сказал он и выразил надежду, что "после войны связи между Тайванем и Украиной будут теснее".

Напомним: из сообщения от 17 ноября Израиль профинансировал закупку "стратегического оборудования" для Украины, это произошло после призыва США "расширить спектр помощи, а не ограничиваться исключительно гуманитарной".

Тогда же минобороны Финляндии объявило самый большой с начала полномасштабной войны пакет военной помощи для украинских защитников, а правительство Канады сообщило о выделении нового транша для Украины около $34 млн.

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