Тайвань поднял свою авиацию в ответ на полеты 20 китайских самолетов

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на тайваньское министерство обороны.

"Тайвань поднял реактивные самолеты в субботу, чтобы предупредить 20 китайских самолетов, в том числе 14, пересекших среднюю линию Тайваньского пролива", - Reuters.

Тайвань также обнаружил 14 китайских военных кораблей, совершавших действия вокруг Тайваньского пролива.

Напомним, минобороны Тайваня назвало военные учения Китая репетицией нападения на остров. Народно-освободительная армия Китая 6 августа начала новые военные учения с боевыми стрельбами в дополнение к уже происходящим вокруг Тайваня. Тайвань использовал сигнальные ракеты, чтобы предупредить беспилотники, пролетавшие над его отдаленными островами.

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