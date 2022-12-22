Тайвань поднял истребители, поскольку самолеты Китая вошли в его зону ПВО

Об этом сообщили в Reuters.

В четверг 22 декабря министерство обороны Тайваня проинформировало о поднятии боевой авиации, чтобы предупредить 39 самолетов ВВС Китая. Они вошли в юго-восточную зону противовоздушной обороны острова.

В зону идентификации тайваньской ПВО вошли 21 истребитель и четыре бомбардировщика H-6 ВВС Китая, а также самолеты раннего предупреждения, противолодочные самолеты и самолеты-заправщики.

Согласно карте, предоставленной министерством, многие самолеты пролетели над водой, по каналу Баши, в район у юго-восточного побережья острова. Три корабля ВМС Китая также были обнаружены вблизи Тайваня.

В Reuters напоминают, что Китай считает Тайвань своим владением, поэтому КНР в последние годы усилила давление на самоуправляющийся остров, чтобы тот признал правление Пекина.

Напомним, в конце ноября лидер Китая Си Цзиньпин во время встречи с президентом США Джо Байденом заявил , что вопрос независимости Тайваня является красной линией в отношениях между странами. И Пекин никогда не согласится "на отделение Тайваня от Китая".

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