Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

В источнике говорится, что Тайвань ранее закупал версии Harpoon для корабельного базирования, производимые Boeing Co. Пентагон объявил о контракте с Boeing на 1,7 миллиарда долларов 7 апреля, но не упомянул Тайвань как покупатель.

Соглашение заключено на фоне высокой напряженности между США и Китаем, особенно из-за Тайваня, на который Китай претендует как на часть своей территории. Китай провел военные учения вокруг Тайваня после того, как в этом месяце его президент встретился в Калифорнии со спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти.

Подполковник армии Мартин Майнерс, представитель министерства обороны, отказался сообщить, будет ли Тайвань получателем ракет Harpoon, но сказал, что "мы продолжим работать с промышленностью, чтобы своевременно поставлять в Тайвань оборонное оборудование".

"Предоставление Соединенными Штатами Тайваню оборонных изделий, включая поддержку существующего потенциала через зарубежные военные продажи и прямые коммерческие продажи, имеет важное значение для безопасности Тайваня", – сказал Майнерс.