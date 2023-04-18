Тайвань планирует закупить еще 400 ракет Harpoon на фоне противостояния с Китаем, - Bloomberg
Тайвань планирует покупку 400 ракет наземного базирования Harpoon – необходимо для защиты от потенциально возможного вторжения со стороны Китая.
Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
В источнике говорится, что Тайвань ранее закупал версии Harpoon для корабельного базирования, производимые Boeing Co. Пентагон объявил о контракте с Boeing на 1,7 миллиарда долларов 7 апреля, но не упомянул Тайвань как покупатель.
Соглашение заключено на фоне высокой напряженности между США и Китаем, особенно из-за Тайваня, на который Китай претендует как на часть своей территории. Китай провел военные учения вокруг Тайваня после того, как в этом месяце его президент встретился в Калифорнии со спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти.
Подполковник армии Мартин Майнерс, представитель министерства обороны, отказался сообщить, будет ли Тайвань получателем ракет Harpoon, но сказал, что "мы продолжим работать с промышленностью, чтобы своевременно поставлять в Тайвань оборонное оборудование".
"Предоставление Соединенными Штатами Тайваню оборонных изделий, включая поддержку существующего потенциала через зарубежные военные продажи и прямые коммерческие продажи, имеет важное значение для безопасности Тайваня", – сказал Майнерс.
- Напомним, согласно утечкам оценок Пентагона, Тайвань наиболее уязвим к нападению Китая с воздуха.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.44
Покупка 37.44Продажа 38.24
-
EUR
Покупка 40.76Продажа 41.71
- Актуальное
- Важное