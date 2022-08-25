Тайвань передал Украине 800 беспилотников Revolver 860

Об этом сообщает Bild.

Дрон способен нести до восьми минометных зарядов и по команде сбрасывать их один за другим. Дальность действия этого БПЛА составляет около 20 км, это расстояние при полной загрузке он преодолевает за 40 минут.

21 августа в Тайвань впервые за три года прибыл губернатор штата США.

25 августа стало известно, что США будет предложено официальное название военной миссии в Украине.

В тот же день Зеленский и Байден обсудили перспективы сотрудничества и привлечения РФ к ответственности за военные преступления.

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