Тайвань передал Украине 800 беспилотников Revolver 860
Тайвань передал Украине 800 дронов-бомбардировщиков ближнего радиуса действия Revolver 860
Об этом сообщает Bild.
Дрон способен нести до восьми минометных зарядов и по команде сбрасывать их один за другим. Дальность действия этого БПЛА составляет около 20 км, это расстояние при полной загрузке он преодолевает за 40 минут.
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