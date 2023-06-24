Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Си и Блинкен достигли очень хорошего взаимопонимания. По сути, они вернулись к моделям Мао - Никсона 1972 года, тогда Мао сказал знаменитую фразу: "У нас есть много общих интересов, но между нами есть тайваньская проблема, отложим ее решение на 100 лет". Вот прошло 60 лет, и бодрый Си бросился ее решать, его расчет был, что, во-первых, все видели репутационную катастрофу США в Афганистане, во-вторых, он надеялся, что Путин возьмет Киев в течение недели. И если бы все так и случилось, то привело бы к огромной потере доверия к Соединенным Штатам на Дальнем Востоке. И Си взял бы Тайвань безо всякого сопротивления. Тайвань отстояла украинская армия, соответственно, Си понял, что США и Запад не поддались на шантаж, защищают Украину и будут защищать Тайвань. Потому Си договорился с Блинкеном перенести решение тайваньского вопроса еще на 40 лет, как завещал великий Мао", – сказал политолог.

Андрей Пионтковский отметил, что при отсутствии обострения вокруг Тайваня все остальные вопросы между США и Китаем решаемы.

"Я думаю, что национальные интересы сыграют свою роль, поэтому эта договоренность Си и Блинкена о переносе тайваньского вопроса и продолжении взаимовыгодного, прежде всего выгодного для Китая сотрудничества, - это все будет принято. А одним из результатов этой договоренности будет полная потеря интереса Си к путинской авантюре. Пекин интересовал успех Путина в Украине не потому, что они имеют что-то против Украины и любят Россию, - Китай видел это как возможность нанесения серьезного удара по США, а сейчас повестка со Штатами снимается и, конечно, никакого смысла для Китая поддерживать Путина в этой авантюре нет", - объяснил Пионтковский.

Что известно о встрече Блинкена с Си Цзиньпином

6 июня отмечалось , что госсекретарь США Энтони Блинкен планирует посетить Китай в ближайшие недели для встречи с чиновниками и, в частности, с Си Цзиньпином.

Блинкен намеревался провести встречи в Пекине еще в начале февраля. Однако администрация президента США Джо Байдена решила отложить поездку госсекретаря в Пекин после обнаружения в своем авиапространстве китайского воздушного шара наблюдения.

18 июня государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен прибыл с официальным визитом в Пекин. Он стал первым высокопоставленным американским дипломатом, посетившим Китай с 2018 года. Там состоятся переговоры с руководителями Китая и о ситуации в Украине.

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган и госсекретарь США Энтони Блинкен 18 июня провели переговоры в Пекине. Говорили об отношениях между странами и войне в Украине.

19 июня госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с главой Китая Си Цзиньпином, обсудили сотрудничество и содействие глобальному миру.