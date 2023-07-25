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Тайвань отменил часть ежегодных военных учений из-за подготовки к тайфуну

25 июля, 2023 вторник
08:37
Мир

Минобороны Тайваня во вторник, 25 июля, отменило часть ежегодных военных учений, чтобы усилить подготовку к тайфуну, который может стать самым разрушительным за последние четыре года

Об этом информирует Reuters .

Из соображений безопасности и из-за необходимости подготовки к возможному тайфуну министерство обороны Тайваня отменило часть ежегодных военных учений, запланированных на 25 июля.

Отмечается, что в это время тайфуны являются привычным явлением для Тайваня, однако с 2019 года они не наносили прямого удара по острову. По данным метеорологических служб, тайфун "Доксури", относящийся к четвертой категории из пяти супертайфунов, войдет в пролив Баши, разделяющий Тайвань и Филиппины, и приблизится к водам у южных берегов острова, прежде чем достигнет суши на юге Китая.

Метеорологическое бюро Тайваня предупредило об опасности на море и заявило, что позже объявит предупреждение об опасности и на суше для южных районов, призывая жителей подготовиться к сильным дождям и ветрам.

"Тайвань не видел ни одного тайфуна, который обрушился бы на сушу за последние 1400 дней, и именно поэтому я призываю все правительственные министерства собраться и подготовиться", - заявил премьер-министр Тайваня, призвав граждан не недооценивать возможную угрозу.

  • 18 июля в китайской провинции Гуандун и Гуанси-Чжуанском автономном районе прошел тайфун "Талим". Он вызвал эвакуацию 230 тысяч человек и закрытие 68 туристических направлений.
Тайвань
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