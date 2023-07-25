Об этом информирует Reuters .

Из соображений безопасности и из-за необходимости подготовки к возможному тайфуну министерство обороны Тайваня отменило часть ежегодных военных учений, запланированных на 25 июля.

Отмечается, что в это время тайфуны являются привычным явлением для Тайваня, однако с 2019 года они не наносили прямого удара по острову. По данным метеорологических служб, тайфун "Доксури", относящийся к четвертой категории из пяти супертайфунов, войдет в пролив Баши, разделяющий Тайвань и Филиппины, и приблизится к водам у южных берегов острова, прежде чем достигнет суши на юге Китая.

Метеорологическое бюро Тайваня предупредило об опасности на море и заявило, что позже объявит предупреждение об опасности и на суше для южных районов, призывая жителей подготовиться к сильным дождям и ветрам.

"Тайвань не видел ни одного тайфуна, который обрушился бы на сушу за последние 1400 дней, и именно поэтому я призываю все правительственные министерства собраться и подготовиться", - заявил премьер-министр Тайваня, призвав граждан не недооценивать возможную угрозу.