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Тайвань отменил авиаперелеты из-за военных учений Китая, - AP

4 августа, 2022 четверг
16:01
Мир

Тайвань отменил полеты авиакомпаний, поскольку военно-морские силы Китая открыли артиллерийский огонь вблизи острова

Об этом со ссылкой на China Times сообщает АР.

По меньшей мере 40 авиарейсов были отменены после начала военных учений Народно-освободительной армии Китая вблизи острова.

После объявления намерений провести военные учения с боевыми стрельбами в непосредственной близости от Тайваня власти Китая запретили гражданским самолетам и кораблям заходить в зону учений. Пока не наблюдается признаков влияния учений армии КНР на судоходство вблизи Тайваня, нарушение которого могло бы иметь значительные последствия для мировой экономики, учитывая, что Тайвань обеспечивает более половины мирового объема производства процессоров, используемых в смартфонах, автомобилях, планшетах и другой электронике.

Военные учения китайской армии будут проводиться в шести зонах вокруг Тайваня с 4 по 7 августа. Они стали ответом КНР на визит в Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Вдобавок Китай ввел ряд торговых ограничений против Тайваня, в частности Пекин запретил импорт сотен тайваньских пищевых продуктов, включая рыбу, фрукты и печенье.

  • 2 августа спикер палаты представителей Нэнси Пелоси посетила Тайвань и заверила в "непреклонной поддержке со стороны США". После этого Китай заявил о военных учениях вокруг острова.
  • 3 августа издание CNN сообщило: Нэнси Пелоси заявила, что посетила Тайвань , чтобы дать понять, что США не откажутся от поддержки острова.
  • В тот же день политолог Евгений Магда в эфире Еспресо рассказал, что Китай не пойдет на вооруженный конфликт с Соединенными Штатами Америки из-за мощных экономических связей и конкуренции.
  • Павел Климкин также выразил мнение, что Китай стремится захватить Тайвань в "стиле удава", то есть мирным путем.

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