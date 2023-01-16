Тайвань открыл целый ряд благотворительных программ для Украины, - нардеп Княжицкий

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Мне очень приятно, что сотрудничество между Украиной и Тайванем начало сейчас развиваться очень активно, потому что тайванцы восприняли нашу боль как свою, и делают все, чтобы сейчас помогать Украине. Я был один из посетивших Тайвань депутатов, мы встречались с президентом, премьер-министром, министром иностранных дел, министром диджитализации и со многими другими руководителями Тайваня и видели, как искренне они переживают за Украину и за все то, что у нас происходит, и уже после этого Тайвань открыл целый ряд благотворительных программ для Украины. Они активно помогают Югу, Николаеву, более $1 млн было выделено Киеву на обеспечение современными генераторами врачебных и образовательных учреждений. В целом помощь Тайваню Украине это сотни миллионов долларов", - отметил народный депутат Украины.

Николай Княжицкий добавил, что вчера, 15 января, было презентовано Львовскому лицею "Гроно", который является одной из крупнейших школ города, где учатся более 1 200 детей и не только местных, но и много детей-переселенцев из разных регионов Украины, с помощью министерства диджитализации Тайваня и компании Acer более 60 ноутбуков, а также планшеты, работы.

"Спасибо также правительству Тайваня за то, что приобрели мощный генератор на 40 кВт, потому что школа является большим хранилищем и теперь во время тревог там можно будет проводить постоянный учебный процесс. Ученики этой школы побеждают на разных олимпиадах, компьютерных соревнованиях и нам очень важно чтобы эти дети оставались в Украине, не ехали за границу, и чтобы дети-переселенцы во Львове тоже чувствовали себя как дома и получали хорошее образование. Тайвань начал эту помощь, будет продолжать и для нас, безусловно, это очень важно", - подчеркнул Княжицкий.

Ранее министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву объявил о плане поддержки Украины в 2023 году: кроме материальной помощи, правительство перечислит средства на восстановление школ, больниц и церквей

Министр цифровых технологий Тайваня Одри Тан отметила, что партнерство между Тайванем и Украиной направлено на создание рабочих мест и развитие карьеры в сфере знаний и высоких технологий XXI века.

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