Тайвань обвинил Китай в крупнейшем в истории нарушении воздушного пространства

Об этом сообщает Reuters .

В Тайване утверждают, что двумя волнами в зоне его ПВО пролетели 38 самолетов. Первая - в районе контролируемых Тайванем островов Пратас. Вторая - в районе пролива Баши - ключевого водного пути, связывающего Тихий океан с южно морем и отделяет Тайвань от Филиппин

Тайвань отправил боевые самолеты, чтобы помешать китайским самолетам, а ракетные системы были развернуты для наблюдения за ними.

Отмечается, что Китай вообще задействовал 28 самолетов J-16, четыре истребителя Су-30, четыре бомбардировщика H-6 с ядерными боеголовками, один противолодочный самолет и самолет дальнего радиолокационного слежения.

Китай пока не прокомментировал инцидент.

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