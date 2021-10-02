Тайвань обвинил Китай в крупнейшем в истории нарушении воздушного пространства
Тайвань заявил, что в зоне его противовоздушной обороны было зафиксировано сразу 38 самолетов военно-воздушных сил Китая
Об этом сообщает Reuters .
В Тайване утверждают, что двумя волнами в зоне его ПВО пролетели 38 самолетов. Первая - в районе контролируемых Тайванем островов Пратас. Вторая - в районе пролива Баши - ключевого водного пути, связывающего Тихий океан с южно морем и отделяет Тайвань от Филиппин
Тайвань отправил боевые самолеты, чтобы помешать китайским самолетам, а ракетные системы были развернуты для наблюдения за ними.
Отмечается, что Китай вообще задействовал 28 самолетов J-16, четыре истребителя Су-30, четыре бомбардировщика H-6 с ядерными боеголовками, один противолодочный самолет и самолет дальнего радиолокационного слежения.
Китай пока не прокомментировал инцидент.
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