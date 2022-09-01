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Тайвань обещает контратаковать, если Китай войдет на ее территорию

1 сентября, 2022 четверг
08:55
Мир

Тайваньские власти заявили, что воспользуются своим правом на самооборону, если китайские вооруженные силы войдут на ее территорию. 30 августа Тайвань открыл огонь по китайским беспилотникам, нарушившим воздушное пространство Тайваня

Об этом сообщает Reuters .

Как говорится в сообщении, Тайвань заявил, что воспользуется своим правом на самооборону и контратаку, если китайские вооруженные силы войдут на ее территорию, поскольку Пекин усилил военную деятельность вблизи демократически управляемого острова.

"Для самолетов и кораблей, вошедших в нашу морскую и воздушную территорию в 12 морских миль, национальная армия будет использовать право на самооборону и контратаку без исключения", - сказал заместитель начальника генерального штаба Тайваня по операциям и планированию Линь Вэнь-Хуан.

Отмечается, что Китай считает Тайвань своим владением, несмотря на решительные отрицания правительства Тайбэя, и в этом месяце китайские военные провели учения вокруг острова в ответ на визит в Тайбэй спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

"Официальные лица по вопросам обороны Тайваня заявили, что военное патрулирование Китая "высокой интенсивности" вблизи Тайваня продолжается, а намерение Пекина сделать разделяющий обе стороны Тайваньский пролив своим "внутренним морем" станет главным источником нестабильности в регионе", - пишет Reuters .

  • 6 августа Тайвань использовал сигнальные ракеты, чтобы предупредить беспилотники, пролетавшие над его отдаленными островами.
  • 30 августа появилось сообщение, что тайваньские солдаты сражаются против китайских беспилотников камнями.
  • Китайские беспилотники 30 августа вошли в воздушное пространство округа Цзиньмэнь, в ответ на Тайвань открыл огонь .

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Китай
Тайвань
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