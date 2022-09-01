Тайвань обещает контратаковать, если Китай войдет на ее территорию

Об этом сообщает Reuters .

Как говорится в сообщении, Тайвань заявил, что воспользуется своим правом на самооборону и контратаку, если китайские вооруженные силы войдут на ее территорию, поскольку Пекин усилил военную деятельность вблизи демократически управляемого острова.

"Для самолетов и кораблей, вошедших в нашу морскую и воздушную территорию в 12 морских миль, национальная армия будет использовать право на самооборону и контратаку без исключения", - сказал заместитель начальника генерального штаба Тайваня по операциям и планированию Линь Вэнь-Хуан.

Отмечается, что Китай считает Тайвань своим владением, несмотря на решительные отрицания правительства Тайбэя, и в этом месяце китайские военные провели учения вокруг острова в ответ на визит в Тайбэй спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

"Официальные лица по вопросам обороны Тайваня заявили, что военное патрулирование Китая "высокой интенсивности" вблизи Тайваня продолжается, а намерение Пекина сделать разделяющий обе стороны Тайваньский пролив своим "внутренним морем" станет главным источником нестабильности в регионе", - пишет Reuters .

6 августа Тайвань использовал сигнальные ракеты, чтобы предупредить беспилотники, пролетавшие над его отдаленными островами.

30 августа появилось сообщение, что тайваньские солдаты сражаются против китайских беспилотников камнями.

Китайские беспилотники 30 августа вошли в воздушное пространство округа Цзиньмэнь, в ответ на Тайвань открыл огонь .

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