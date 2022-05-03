Тайвань направит $150 тыс. для украинских детей-беженцев в Словакии

Об этом пишет focustaiwan.tw.



Деньги направят на создание детского сада для детей, выехавших из Украины в соседнюю Словакию из-за полномасштабного вторжения России. По данным Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Словакия приютила почти 400 000 украинских беженцев.



Кроме этих денег представитель Тайваня в Словакии рассказал о планах перечислить дополнительные 60 000 долларов для украинского города Одесса, его недавно обстреляли российские военнослужащие.



Выступая на церемонии вручения пожертвований, Ли сказал, что тайванцы, которые долгое время сталкивались с угрозой тоталитарного режима, имеют большую симпатию к народу Украины и готовы вместе с демократиями мира помочь ему.



19 апреля Ли от имени тайваньских властей пожертвовал 250 000 долларов для столицы Словакии, в поддержку украинских беженцев. В марте Тайвань отправил в Словакию две партии гуманитарной помощи. Это 1,5 миллиона долларов наличными и 216 тонн товаров, таких как спальные мешки и детские смеси для передачи в Украину.

Первая леди США Джилл Байден посетит украинских беженцев, а также американских военнослужащих и учителей-волонтеров во время своего гуманитарного визита в Румынию и Словакию.

По состоянию на 22 апреля более 66 тысяч украинских беженцев получили временную защиту в Словакии.

26 марта Словакия приняла закон для помощи украинским беженцам.