Тайвань направит $150 тыс. для украинских детей-беженцев в Словакии
Представитель Тайваня в Словакии Ли Нан-янг 2 мая подписал соглашение с неправительственной организацией "Украинско-словацкая инициатива", согласно которому Тайвань пожертвует 150 тысяч долларов США в помощь украинским детям-беженцам в Словакии
Об этом пишет focustaiwan.tw.
Деньги направят на создание детского сада для детей, выехавших из Украины в соседнюю Словакию из-за полномасштабного вторжения России. По данным Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Словакия приютила почти 400 000 украинских беженцев.
Кроме этих денег представитель Тайваня в Словакии рассказал о планах перечислить дополнительные 60 000 долларов для украинского города Одесса, его недавно обстреляли российские военнослужащие.
Выступая на церемонии вручения пожертвований, Ли сказал, что тайванцы, которые долгое время сталкивались с угрозой тоталитарного режима, имеют большую симпатию к народу Украины и готовы вместе с демократиями мира помочь ему.
19 апреля Ли от имени тайваньских властей пожертвовал 250 000 долларов для столицы Словакии, в поддержку украинских беженцев. В марте Тайвань отправил в Словакию две партии гуманитарной помощи. Это 1,5 миллиона долларов наличными и 216 тонн товаров, таких как спальные мешки и детские смеси для передачи в Украину.
- Первая леди США Джилл Байден посетит украинских беженцев, а также американских военнослужащих и учителей-волонтеров во время своего гуманитарного визита в Румынию и Словакию.
- По состоянию на 22 апреля более 66 тысяч украинских беженцев получили временную защиту в Словакии.
- 26 марта Словакия приняла закон для помощи украинским беженцам.
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