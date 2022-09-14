Тайвань изучает украинский опыт ведения информационной войны на случай нападения Китая
Тайвань изучает украинский способ ведения информационной войны против России для того, чтобы построить линию защиты в случае нападения Китая
Об этом сообщила министр цифровых технологий Тайваня Одри Тан во время интервью Reuters.
"Мы смотрим на опыт российского вторжения в Украину в феврале. Мы обнаружили, что весь мир может знать, что там происходит в режиме реального времени", - заявила глава министерства по цифровым вопросам Тайваня.
Украина эффективно донесла свое послание всему миру, сказала Тан, добавив, что поддержка высококачественной связи в режиме реального времени имеет решающее значение для усилий.
Среди планов Тан – сохранение связи в случае атак со стороны Китая. Она анонсировала пробную программу спутниковой связи стоимостью 18 миллионов долларов, которая в течение следующих двух лет обеспечит Интернет-услуги по всему Тайваню. Украина пользуется услугой спутниковой широкополосной связи Starlink от Илона Маска.
Кроме того, Тан обратила внимание на "стратегию юмора" украинской власти. Министр помогала создавать публичные сообщения Тайваню о пандемии COVID-19, используя "мемы" и юмор для борьбы с дезинформацией.
"Мы очень публично заявляем, что наш сценарий — "юмор выше слухов". Как мы видели на примере Украины, есть люди, которые используют идеи даже комедии, но, безусловно, "интернет-мемы", распространяющие информацию сплачивают людей", – добавила министерша.
Тан сказала, что ее не беспокоят онлайн-атаки, которые могут включать обвинения в том, что она сепаратистка.
Китайские государственные СМИ активно используют твиттер и другие западные платформы социальных сетей, даже несмотря на то, что они запрещены в Китае. Отвечая на вопрос об использовании Китаем социальных сетей в своей кампании по обмену сообщениями против Тайваня в случае войны, Тан сказала, что это уже происходит.
- 1 сентября Тайвань пообещал контратаковать, если Китай войдет в его территорию.
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- 30 августа появилось сообщение, что тайваньские солдаты сражаются против китайских беспилотников камнями.
- Китайские беспилотники 30 августа вошли в воздушное пространство округа Цзиньмэнь, в ответ Тайвань открыл огонь.
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