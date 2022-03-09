Тайвань изучает украинский опыт борьбы с северным сумасшедшим соседом

Об этом сообщает Reuters .

Так, Тайвань, постоянно находящийся под угрозой китайского утоления, с началом российской агрессии поднял уровни тревоги.

Тайвань следит за использованием Россией высокоточных ракет, а также за тактически продуманным сопротивлением Украины внимательно следят в кругах безопасности на Тайване, чьи силы уступают китайским.

При этом президент Тайваня Цай Инвен отстаивает идею "асимметричной войны" и эксперты отмечают, что именно такую стратегию успешно использует Украина.

"Украинские военные в полной мере используют асимметричную войну, очень эффективно и пока что успешно сдерживают продвижение России", - отметил директор Высшего института исследований китайского военного дела Тайваньского национального университета обороны Ма Ченг-Кун.

При этом эксперты отмечают еще одно преимущество Тайваня – это отсутствие сухопутной границы с Китаем.

Напомним, вопрос Тайваня поднимался на виртуальной встрече Си Цзиньпина и Джо Байдена в ноябре 2021 года. Тогда лидер Китая предостерег президента США "не играть с огнем", ведь правительство Байдена обещало оказать поддержку частично признанному государству, которое КНР стремится вернуть в свой состав.

1 марта МИД Тайваня сообщил об отправке Украине 27 тонн медицинских товаров. "В то время как Китай стоит на стороне России в "неограниченном альянсе", Тайвань со свободой и демократией борется с расширением авторитаризма ", – объяснил Тайвань свою позицию.

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